رغم التشابه، إحذري الفارق ما بين أنواع الـFucidin والـFucicort!

يسود الظنّ بأن مختلف كريمات ومراهم Fucidin الشهيرة هي بالمفعول نفسه، ولكنّكِ ستفاجئين بأنّ تلك العلب المتشابهة جداً من ناحية الشكل والإسم تحمل وظائف مختلفة تماماً!

فعلى رغم أنّ إسم Fucidin أو Fucicort موجود في كلّ منزل تقريباً، لعلاج مختلف المشاكل الجلدية، تبيّن أنّ الألوان التي تختلف ما بين علبة وأخرى لها دلالات كبيرة وتحدّد وظيفة كلّ مرهم أو كرم.

فمن المتعارف عليه أنّ هذه الكريمات تحتوي على المادّة الفعّالة الأساسية نفسها، ألا وهي الـ fusidic acid ، إلاّ أنّ التركيبات الإضافية هي التي تختلف ما بين مختلف ألوان مستحضرات “الأسد” الشهيرة، وبالأخص ما بين الـFucicort والـFucidin.

فإليكِ كلّ ما تحتاجين معرفته في هذا الخصوص للتمييز ما بين مختلف أنواعها:

– الـFucidin بالخط الأحمر: وهو الذي يكون بتركيبة كريم، وبالتالي يجب إستعماله للحالات التي تستلزم إمتصاصاً سريعاً وكاملاً للعناصر الفعّالة.

– الـFucidin بالخط البرتقالي: وهو الذي يكون بتركيبة المرهم، ويجب إستعماله في الحالات التي تتطلّب إمتصاصاً مطوّلاً وبطيئاً للعناصر الفعّالة، بفضل تركيبته الدهنية التي تلتصق بالجلد.

– الـFucicort أي الـFucidin بالخطين الأحمر والأصفر: على رغم إرتكازه على العنصر الفعّال نفسه مثل الـFucidin، إلاّ أنّه أيضاً يحتوي على مادّة الـ betamethasone المضادّة للإلتهاب، وبالتالي، يجب إستعماله في حالات الإلتهاب المزمنة والقوية المصطحبة بتحسّس وتهيّج في المنطقة الملتهبة.

– الـFucidin H بالخطين الأحمر والأسود: ويحتوي هذا المرهم على مادّة الـ hydrocortisone acetate، والتي إلى جانب العنصر الأساسي الفعّال fusidic acid تتيح في معالجة الحالات الإلتهابية المزمنة غير القوية في الجلد، بالأخص الأكزيما.