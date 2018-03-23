سرطان وأورام دماغية.. لـ “الهوت دوغ” مخاطر لا تعرفونها!

يعد الهوت دوغ من الأكلات المفضلة للعديد من الأطفال والبالغين، إذ يتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، ولكن على الرغم من ذلك، إلا أن تلك الأكلة لها أضرار صحية كبيرة.

كشفت إحدى الدراسات الحديثة أن للهوت دوغ مخاطر كبيرة على الصحة، وذلك بسبب احتوائه على نترات البوتاسيوم، وهي مادة مسؤولة عن جعل الهوت دوغ يبدو طازجًا كما تمنحه ذلك اللون الرائع، وقد أصبحت مكونًا أساسيًا في تلك الأكلة بعدما كانت تُستخدم في الأصل كبارود.

ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الهوت دوغ والإصابة بالأمراض السرطانية، حيث وجد الباحثون أن الأطفال الذين يتناولون أكثر من 12 قطعة هوت دوج في الشهر، معرضون لخطر الإصابة بسرطان الدم “اللوكيميا” أكثر من غيرهم بمقدار 9 مرات، كما كشفت دراسة أخرى، أن الشباب الذين يتناولون الهوت دوغ أسبوعيًا، أكثر عرضة للإصابة بأورام في الدماغ من غيرهم.

كما وجد الباحثون أن السيدات اللواتي يتناولن قطعة هوت دوغ أو أكثر أثناء فترة الحمل، تزيد فرص إصابة أطفالهن بأورام الدماغ.

وترجع تلك الأضرار إلى اختلاط النترات مع الأحماض الأمينية في المعدة، وتُكَون مركبات تُعرف باسم “النتروزامين”، التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية في الفم، المثانة، الحلق والمعدة والدماغ.

(فوشيا)