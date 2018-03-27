إذا كانت فصلية دمك “A” إحذر الإصابة بهذه الامراض!

تتحدد فصيلة الدم عند الإنسان عن طريق إكتساب الجينات التي يرثها من والديه، إضافة الى بعض المواد الموجودة في الدم. والمعروف أن هناك 4 فصائل رئيسية للدم، وهي A وB وAB وO، وقد تبيّن مؤخراً أن نوعية فصيلة الدم تكشف لصاحبها مسبقاً ما الأمراض التي قد تصيبه مستقبلاً.

وللتعرّف أكثر على الأمراض التي تصيب أصحاب فصيلة الدم A تابعوا معنا هذه السطور من صحتي:

الإضطرابات الناتجة عن التوتر والقلق

نتيجة الإجهاد وزيادة نسبة هرمون الكورتيزول في مجرى الدم، ترتفع نسبة إحتمال الإصابة بالأمراض الناتجة عن التوتر الحاد والضغط العصبي، ولقد تبيّن أن احتمال ارتفاع هذه الهرمون هو أعلى عنج أصحاب فصيلة الدم من النوع A، لذلك ينصح هؤلاء بتقليل مسببات التوتر اليومي، وذلك من خلال ممارسة تمارين التأمل واليوغا والحرص على سماع الموسيقى الناعمة والهادئة للتغلب على أي شعور بالتوتر.

سرطان المعدة

الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم A بصفة عامة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة، حيث أن هذا المرض يهدد صحتهم بشكل مرتفع لا سيما إذا كانوا يفرطون في شرب الكحوليات ويبالغون في التدخين.

مرض السكري

يعدّ مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة المنتشرة في عصرنا الحالي، ويعتبر أصحاب زمرة الدم من النوع A الأكثر عرضة للإصابة بهذه الظاهرة المزمنة، لذلك ينصح بالحصول على التغذية المناسبة من خلال إعتماد نظام غذائي صحيّ ومتوازن وممارسة الرياضة المنتظمة والدورية للوقاية من السكري.

إرتفاع ضغط الدم

أصحاب زمرة الدم من النوع A هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أكثر من باقي الفصائل الأخرى، وهنا نشير الى أن هناك بعض العوامل الاخرى مثل السمنة أو التدخين التي قد تلعب دوراً إضافياً في رفع نسبة إحتمال الإصابة بهذا المرض.

التهاب المفاصل

إذا كانت فئة دمك من النوع A، فأنت معرّض أكثر من غيرك الى مواجهة مشكلة إلتهاب المفاصل، وذلك لأنك تعاني بشكل مفرط من الضغوط والتوتر والمشاكل النفسية، لذلك ننصحك بالحفاظ على الهدوء والاسترخاء لتفادي أي مضاعفات صحيّة خطيرة.

(صحتي)