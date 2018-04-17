كل كأس كحول يُخسركم نصف ساعة من حياتكم… دراسة جديدة مفاجئة

أشارت دراسة جديدة إلى أن شرب الكحول بانتظام وبشكل مفرط قد ينقص سنوات عديدة من حياتكم.

فقد قدرت الدراسة التي شملت 600 ألف شخصاً أن شرب ما بين 10 إلى 15 مشروبًا كحوليًا كل أسبوع يمكن أن يقصّر عمر الشخص ما بين عام وعامين.

وحذروا من أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 18 مشروبًا أسبوعيًا قد يفقدون من أربع إلى خمس سنوات من حياتهم.

أي بطريقة أخرى كل كأس من المشروبات الكحولية تتجاوز الحد الموصى به سينقص ما يقارب النصف ساعة من الحياة.

كما وجد مؤلفو الدراسة من جامعة “كامبريدج” أن شرب الكحول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع نسبة الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 14%.