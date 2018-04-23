“الشيشة” والسجائر… أيهما أكثر ضررا؟

الجدل حول أضرار السجائر والنارجيلة قديم جديد، فكثر يعتقدون أن تدخين النارجيلة، أو الشيشة، يفوق الضرر الذي تتسبب به السجائر بسبب احتوائها على المعسل أو التنباك، بالرائحة المنكهة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يبقى الضرر الناجم عن الشيشة مساوياً، وفي بعض الأحيان يتخطى الآثار السلبية للسجائر.

ومن خلال الانفوغرافيك أعلاه، أجرينا مقارنة بين الشيشة والسجائر، من حيث كمية الدخان التي يتم استنشاقها، والمدة المستغرقة في التدخين، إضافة إلى عدد النفخات.

وتشترك السجائر مع الشيشة في التأثيرات السلبية على الإنسان، مثل الإصابة بالسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض المتعلقة بالقلب.

المصدر: CNN عربية