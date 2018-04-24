تنحيف البطن بأسرع وقت في أسبوع.. ومن دون ريجيم!

تنحيف البطن بأسرع وقت من دون ريجيم هو المطلب السحري للنساء، فمع نمط الغذاء الغير صحي وأسلوب الحياة الخاطئ وعدم ممارسة الرياضة وتكرار الحمل والولادة تظهر مشكلة الكرش وتبدأ المحاولات اليائسة للسيطرة عليه، ولكن البطن بالذات يمكن تنحيفها بتغيير بعض العادات الغذائية، وستلاحظين نتيجة سريعة في حال التزمت بنصائح تنحيف البطن بأسرع وقت وبأقل من شهر.

إليك أهم النصائح التي أوصي بها أطباء التغذية لتنحيف البطن فيما يلي:

-تنشيط الأيض عن طريق شرب كوب من الشاي بالزنجبيل يومياً صباحاً، فهو يساعد على تحسين الهضم وخفض الرغبة الملحة لتناول الملح أو الشاي وطريقة تحضيره كالتالي:

-تجنب الخضروات التي تسبب الإنتفاخ، مثل البصل الأبيض، القرنبيط، اللفت، السبانخ، الذرة والخرشوف والبروكلي.

-تناول موزة يوميا يساعد على تنظيم السوائل بالجسم وشد البطن المنتفخ بسبب كونها غنية بالبوتاسيوم.

-تناول الكزبرة الخضراء حيث يمكن تناوله للقضاء على الإنتفاخ وتخسيس البطن.

-الإمتناع عن مضغ العلكة لأنها تتسبب بإبتلاع الهواء وانتفاخ البطن وأغلب أنواعها تحتوي على المحليات الصناعية والسكريات المسببة للإنتفاخ.

-الشوكولا الداكن (تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل) تعمل على تكوين مركبات مضادة للالتهابات مما يقلل من انتفاخ البطن.

-تناول عدة وجبات صغيرة 5 أو 6 بدلا من وجبتين أو ثلاث كبيرة.

-شرب الماء بالليمون بدلا من المشروبات العادية، للتخلص من إحتباس الماء بالجسم.

-الإمتناع عن شرب الشاي والقهوة والصودا والإكتفاء بالماء، حيث أنها خالية من السعرات والكافايين والسكر بعكس باقي المشروبات.

-تناول الطعام ببطء لتجنب إبتلاع الهواء وأيضا للتقليل من كمية الطعام المتناولة.

-الإبتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل، فهي من مسببات إنتفاخ البطن.

-الإبتعاد عن الألبان خلال هذه الفترة، لضبط عملية الهضم.

-المشي لمدة 15 دقيقة بعد تناول العشاء، فهو مفيد للحرق، وأيضاً لمواجهة الإمساك وتحريك الجهاز الهضمي.

(نصف الدنيا)