عادات تساعدك على الوقاية من الأمراض

تمثل العادات الصحية التي يتبعها الإنسان أمراً مفصلياً في تمتعه بصحة جيدة، إلا أن الكثير من الأشخاص يهملون هذه العادات الصحية ويتصرفون من دون إدراك لمخاطر إهمالها.

في ما يلي قائمة بمجموعة من العادات الصحية التي يمكن أن تساعد المرء على التحلي بصحة جيدة، وتفادي الكثير من الأمراض، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية:

تخلّص من غسول الفم: إن ضرر غسول الفم أكبر من نفعه لأنه يحتوي على مكونات تجرد الأسنان من مادة الفلورايد الأمر الذي يجعلها ضعيفة وهشة، واستخدامه يجب أن يكون بنصيحة من طبيب الأسنان.

تناول الجبن لحماية أسنانك: إن تناول بعض الجبن بعد وجبة الطعام يساهم في الحد من مستويات الأحماض في الفم ويحمي الأسنان.

أغمض عينيك لتحسّن ذاكرتك: اكتشف الباحثون في جامعة سورا عبر بحث أجروه على مجموعة من الأشخاص، أن أولئك الذين أغلقوا أعينهم أثناء الإجابة على مجموعة من الأسئلة، أجابوا بشكل صحيح على 70 % من الأسئلة، بينما لم يتمكن الأشخاص الذين أبقوا أعينهم مفتوحة من الإجابة إلا على 40 % من الأسئلة فقط.

تجنّب تنظيف أذنيك بعيدان التنظيف القطنيّة: غالباً ما يتسبّب استخدام العيدان القطنية في دفع الشمع إلى داخل الأذن مما قد يتسبب في انسدادها.

تجنّب استخدام السماعات لسماع الموسيقى الصاخبة: قد يؤدي استخدام السماعات للاستماع للموسيقى الصاخبة بشكل مستمر بالإصابة بالصمم، لذا لا بد من تفادي استخدام السماعات خصوصاً تلك التي يمكن إدخالها بعمق إلى الأذن.

تناول القهوة لحماية كبدك: ينصح المختصون بتناول 3 فناجين من القهوة بشكل يومي لحماية الكبد من الإصابة بالأضرار الناجمة عن عادات الطعام الغير صحية، إضافة إلى أن القهوة تساعد في التقليل من احتمال الإصابة بسرطان الكبد.

تناول الأسماك الزيتية لحماية قلبك: أظهرت دراسة أجريت على 49000 امرأة ونشرت في دورية هايبرتينشن، أن النساء اللواتي تناولن الأسماك الزيتية مرة في الأسبوع على الأقل، انخفضت لديهن مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 90 في المئة مقارنة مع النساء اللواتي لا يتناولن الأسماك أبداً.

تناول البرقوق لحماية عظامك: تناول 5 حبات من البرقوق في اليوم لأن هذه الثمار تحتوي على مواد كيميائية تمنع عملية إعادة امتصاص العظام، التي تؤدي إلى هشاشية العظام مع التقدم في العمر.

تجنّب تناول الماء أثناء الطعام: إنّ تناول الماء أثناء الطعام يقلل من إفراز الأنزيمات الهاضمة ويتسبّب بحموضة المعدة.