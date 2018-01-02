هكذا استقبل اللبنانيون العام الجديد.. تحقيق الأمنيات يحتاج إلى معجزة!

مع نهاية كل عام وبداية آخر، يتناقل الناشطون على “السوشيل ميديا” المعايدات في ما بينهم، وقد برزت في الفترة الاخيرة اسماء لبعض السياسيين اللبنانيين الذين دأبوا على التفاعل مع الأحداث المهمة عبر حساباتهم الشخصية على موقع “تويتر”، فنشط عدد لا بأس به منهم للتعبير عن تمنياتهم متوجهين برسالة الى اللبنانيين من خلال تغريدات على موقع “تويتر” ومن بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، والرئيس نجيب ميقاتي، كذلك الوزير جبران باسيل والوزير السابق وئام وهاب، والنائب وليد جنبلاط وسامي الجميّل.

وفي المقابل، أطلق ناشطون على “تويتر” ايضا هاشتاغ #كان_عاماً_مليئاً.. الذي عبّروا من خلاله عن مشاعرهم تجاه العام المنصرم، متمنّين أن يحمل العام الجديد 2018 الخير والأمان والاستقرار للبنان. تغريداتٌ لم تخلُ من الخيبة، رغم انكفاء البعض عن التباهي بالانتصارات على الإرهاب التي تحققت في العام الماضي، واعتبار العهد الرئاسي الجديد عهد البطولات والإنجازات الكبيرة على صعيد الوطن. وقد جوبهت هذه التغريدات بمواقف مخالفة، بحيث اعتبر آخرون بأنه مع وصول الرئيس ميشال عون الى سدّة الحكم، بدأ عهد التسلّط والمحسوبيات، والضربة القاضية لحرية الرأي وحرية الصحافة والإعلام وخصوصا بعد قضية الاعلامي مارسيل غانم.

شخصية العام، استفتاء اطلقته مجلة “التايم” الاميركية، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين الرئيس دونالد ترامب، وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحيث تصدّر بن سلمان الشخصية العالمية الاكثر تأثيرا في 2017، ولكنّ النشطاء اللبنانيين من جهتهم بادروا الى اطلاق استفتاء شعبي آخر جمع ما بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط، بحيث تصدّر الحريري أفضل سياسي للعام 2017.

من جهة اخرى، كسر بعض الناشطين حدود المتوقع، فغردوا تحت هاشتاغ “كان عاما مليئا” خارج السرب السياسي، وعبّروا عن إعجابهم بالألبومات الفنية لعام 2017 بحيث تصدّر الحدث النجم وائل كفوري والنجمة إليسا، اضافة الى بعض الاغنيات التي ضربت في اسواق البورصة الفنية، كأغنية “ديسباسيتو، وهلا بالخميس وغيرها”.

حرب التغريدات مشتعلة دوماً على مواقع التواصل، فما بين مؤيد ومعارض يستعرض اللبنانيون آراءهم ضمن سجالات لا تنتهي، والتراشق الالكتروني سيّد الموقف. “اللبناني حربوء، كيف ما زتيتوا بيجي واقف، موهوب وبيفهم بكل شي”. بهذه العبارة علّق الناشط الاجتماعي على”السوشيل الميديا” عباس الزهري في حديث لـ”لبنان24″ لدى سؤاله عن اكثر الهاشتاغات التي تلقى تفاعلاً شعبيا الكترونيا على “تويتر”، وعن أفضل هاشتاغ للعام 2017 اعتبر الزهري أن #تحت_الضغط الذي أطلقه الناشطون خلال فترة تواجد الرئيس الحريري الاخيرة في المملكة، حاز على اعلى نسبة مشاركة، نظرا للظروف التي أحاطت بتلك المرحلة، حيث غرد العديد من السياسيين والاعلاميين وسجلوا تضامناً ظاهراً وقلقاً واضحاً على الحريري، الأمر الذي استفزّ الجهات السعودية التي شاركت ايضا برفض الهاشتاغ ومن بينهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الدولة ثامر السبهان. وأما عن المزج ما بين البرامج السياسية والاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد رأى الزهري أن “السوشيل ميديا” باتت مصدراً رئيسياً لنقل نبض الشارع، وأصبح كل برنامج تلفزيوني من بينهم نشرات الاخبار، يرتكز على الهاشتاغات لإثارة الجدل بحيث اصبحت مواقع التواصل أشبه بمساعد إعداد في تلك البرامج.

بكلمات قليلة خاطب اللبنانيون من رواد “تويتر” العام الجديد، كلمات مفعمة بالأمل والرجاء، متوجّهين الى السياسيين لتحقيق الوعود التي اطلقوها في العام الفائت، ومن بينها الكهرباء، وحلّ أزمة النفايات، ورفض الواسطة السياسية، والملاحقة القانونية لكل من يطلق النار عبثاً في الهواء، وفرض العقوبات المشددة كرادع للإجرام، وناشدوا بعضهم لنبذ الطائفية، ودرء الفتن والسعي للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. أمنياتٌ متواضعةٌ، قد تبدو كأبسط حقوق المواطن، الا ان تحقيقها في لبنان يحتاج الى معجزة!

المصدر: لبنان 24