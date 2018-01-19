فرنجية يُنهي عصر النيابة.. ويفتح باب الرئاسة

غسان ريفي – سفير الشمال

رسم زعيم ″تيار المردة″ سليمان فرنجية خارطة طريق سياسية، فحدد من هو الخصم ومن هو الحليف، وأضاء على مساحات التلاقي الممكنة، وأشار الى المناطق المحرمة، واضعا إستراتيجة متقدمة لمواجهة ما أسماه ″الحرب″ التي تخاض من أجل إلغاء ″المردة″ دون سائر التيارات السياسية المسيحية، وتحديدا من وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مؤكدا أنه ماض في معركته للوصول الى رئاسة الجمهورية في حال كانت الظروف تسمح له بذلك.

إنتهى عصر النيابة بالنسبة لزعيم المردة، بعدما جيّرها الى نجله طوني الذي من المفترض ان يبدأ مسيرته السياسية بالترشح الى جانب الحليفين اسطفان الدويهي وسليم كرم، ما يعني انه لم يعد من هدف امام ″البيك الزغرتاوي″ سوى رئاسة الجمهورية، الامر الذي سيفتح حربا لا هوادة فيها بينه وبين الوزير جبران باسيل الطامح لخلافة عمه الرئيس العماد ميشال عون.

يدرك سليمان فرنجية انه يشكل قلقا كبيرا لحليفه السابق جبران باسيل الذي لا يتوانى برأي البيك عن ″السعي لإلغائنا ومحاربة كل من يتقرب منا، حتى بات أشبه بديكتاتور″، لافتا الى ان ″ما يمارسه باسيل اليوم في الدولة والمؤسسات وعلى الاعلام لم يمارسه غازي كنعان في عز حضوره وقوته″.

يسعى فرنجية الى تحييد رئيس الجمهورية عن الخلافات، مشددا على إحترامه وعلى ان “وصوله يعني وصول لـ خطنا”، لكن ذلك لا يمنعه من إسداء بعض النصائح اليه، لجهة ضرورة أن يسأل عن السبب الذي يدفع البعض للابتعاد عنه وعن تياره، وحضّه على عدم الدخول في الأمور الصغيرة، تماما مثل قضية مرسوم الأقدمية، وعلى التنازل في بعض الأمور الأخرى انطلاقا من مقولة “بأن التنازلات الصغيرة لا يقدمها سوى الرؤساء الكبار”. لافتا الانتباه الى معادلة هامة تنطبق على الرئيس عون وعلى من يريدون وراثته اليوم، وهي ان “عون وصل الى السلطة بمحبة الناس الذين كانوا يعتبرونه مُلكهم وملك هذا الشعب، اما الذين يسعون الى وراثته فيعتبرون انهم يمتلكون الناس”.

كثيرة هي الرسائل التي وجهها سليمان فرنجية في حلقة نارية من برنامج “كلام الناس” مع الزميل مرسال غانم، أبرزها الى الوزير جبران باسيل مؤكدا انه سيواجه حرب الالغاء التي يشنها عليه بكل قوة، لكن في نفس الوقت لم يتمن له الخسارة في الانتخابات، معتبرا ان نجاح جبران أفضل من نجاح اَي قواتي في البترون، لكن عندها علينا أن نتحمل “سئالته”.

كما وجه رسائل واضحة الى الرئيس سعد الحريري بأنه اذا أراد إعطاء أصواته في الدائرة الثالثة الى جبران باسيل، فانه سيكون له خياراته في الدوائر الاخرى لا سيما في دائرة طرابلس والضنية والمنية، لافتا انتباه الحريري الى انه “لا يمكن له ان يتحالف مع التيار الوطني الحر في بعض الدوائر وان يقول أو يقنع الناس بأنه ضد حزب الله”، ليؤكد بعد ذلك بأن “الحريري لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحالف مع التيار الوطني الحر وان المحادثات التي سيجريها في السعودية ستساهم في تحديد خياراته”، مبديا اعتقاده بأن “الحريري لا يشرب من بئر ويرمي حجرا فيه، وهو رجل آدمي”.

كما أكد فرنجية ان لا تحالف مع ميشال معوض، وان موقعه الطبيعي مع القوات، وليس مع التيار الوطني الحر.

فرنجية كشف عن ان مرشح المردة في الكورة هو الوزير السابق فايز غصن، اضافة الى التعاون الوثيق مع الحزب القومي، وفي طرابلس رفلي دياب، وفي عكار كريم الراسي، لافتا الى تحالفه الثابت مع النائب بطرس حرب في البترون، ومع وليم جبران طوَّق في بشري.

كما وجه فرنجية رسائل ايجابية مؤكدا ان الرئيس نجيب ميقاتي أخ وحليف وصديق، وان لا يمكن ان يقع اَي خلاف مع الرئيس عصام فارس، وان التعاون قائم مع فريد هيكل الخازن، وكذلك فإن التحالف مستمر ودائم مع الوزير السابق جان عبيد، ومع الوزير السابق فيصل كرامي في طرابلس ومع النائب السابق جهاد الصمد في الضنية، واصفا العلاقة مع العلويين بالتاريخية، معتبرا ان جوابهم وصل الى التيار الوطني الحر قبل أسابيع بأنهم لا يتخلون عن المردة.

فرنجية قطع الشك باليقين بانه لا يمكن ان يتخلى عن حلفائه أو ان يساوم عليهم مهما كانت الإغراءات أو الضغوطات، فاتحا الباب امام مرحلة سياسية جديدة بعيدا عن البرلمان، من المفترض ان يبدأ فيها العد العكسي لمعركته المتعلقة برئاسة الجمهورية.