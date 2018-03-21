فايننشال تايمز”: غيوم الحرب تتراكم والضربة الأولى خلال أيام..

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالاً للمحلّل ديفيد غاردنر، قال فيه إنّ إسرائيل تفكّر بشنّ حرب جديدة في الشرق الأوسط، معتبرًا أنّ الإعتداء على “حزب الله” قد يثير سلسلة من الردود التي يمكن السيطرة عليها.

وقال الكاتب: “غيوم الحرب تتراكم فوق الشرق الأوسط”، مذكرًا بالإشتباك الإيراني – الإسرائيلي الشهر الماضي في أجواء سوريا، ولفت الى أنّ معركة سوريا مستمرّة بين القوى الغربية، على الرغم من مرور 7 سنوات على اندلاع الحرب، وقد تتحوّل إلى حرب إقليميّة واسعة، فالمشهد يعتريه التهديد.

وأضاف: “لقد أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون وعيّن مكانه مدير الـCIA مايك بومبيو، المعروف بمواقفه ضد إيران، وهناك حديث عن نيّة ترامب بإقالة الجنرال إتش آر ماكماستر من منصبه كمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. والسفير السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتن هو أحد الأسماء المطروحة لخلافة ماكماستر والذي كان قال إنّ الحلّ مع الطموحات النووية الإيرانية هو ضرب إيران”.

وعن الإتفاق النووي مع إيران، فإنّ ترامب لا يقدّم أي بديل، غير الحرب، وأشار الكاتب الى أنّ إسرائيل قد تدخل في حرب جديدة. وقال: “من الممكن، في الأيام المقبلة، أن يقصف الإسرائيليون بقوة ما يصفونه بالقاعدة الإيرانيّة جنوب غرب دمشق في سوريا”. وأشار الكاتب إلى أنّ إسرائيل أغارت على مخازن ومواكب أسلحة إيرانية موجّهة الى “حزب الله” أكثر من 100 مرّة منذ العام 2013.

وتوقّع الكاتب أن تؤدّي الضربة الى التصعيد، وقد أكّدت إسرائيل غير مرّة أنّها لن تسمح لحزب الله ولا لإيران بإقامة قواعد دائمة في سوريا، كما أنّها لن تتساهل مع زيادة ترسانة الصواريخ في لبنان.

وختم قائلاً: “على عكس أي غارة في سوريا، فإنّ أي ضربة جديدة – مع قدرة حزب الله على الردّ عبر إطلاق صواريخ الى داخل إسرائيل- ستؤدّي الى سلسلة من ردات الفعل”.