حشرات بيروت.. فيروسات جديدة أم تهويل؟

خضر حسّان – المدن

جملة من العوامل اتّحدت لمصلحة انتشار أعداد هائلة من الحشرات، في المناطق اللبنانية، خصوصاً في العاصمة بيروت، حيث يلاحظ السكان ارتفاعاً في أعداد الحشرات والبعوض بصورة لم يعهدوها سابقاً. فضلاً عن تسجيل مشاهدات لأنواع لم يعتد الناس رؤيتها من قبل. فهل يستدعي ذلك زيادة أنواع الفيروسات وانتشارها؟

ليست النفايات وحدها سبباً لهذه الظاهرة، وليس تلوث المياه هو من أتى بتلك الحشرات. فهي حشرات موجودة قبلاً، ولم تأتِ بشكل طارئ. فالحشرات عادة لا تهاجر مثل الطيور من بلد إلى آخر، رغم وجود بعض الاستثناءات النادرة، كانتقال الجراد، مستفيداً من الرياح لتحمله. بالتالي، الحشرات التي يراها سكان بيروت “صناعة لبنانية”. لكن ما فعله التلوث المتزايد، هو رفع معدل تكاثرها من طريق تأمين البيئة الحاضنة للبيوض.

وفي مقابل تأمين البيئة الحاضنة، يلعب التغيّر الإيكولوجي الذي يطاول بعض الأنواع الحية مثل الضفادع والسحالي والأسماك، في تزايد أعداد الحشرات، لأن تلك الأنواع تعتبر مفترسات طبيعية للحشرات وبيوضها قبل أن تفقس. عليه، فإن المكافحة التي تقوم بها الطبيعة للحشرات انخفضت. ما سهّل الأمر أمام تكاثر الحشرات حين توفرت لها مكبات نفايات مجانية، ومجارير مسلطة نحو مياه الأنهر.

التساؤلات والمخاوف ما زالت دون مستوى إعلان حالة الاستنفار، فوجود الحشرات التي تنقل الفيروسات، “لا يعني بالضرورة انتشار الفيروسات وإصابة الناس بها”، وفق ما يؤكد أستاذ مادة علم الفيروسات في الجامعة اللبنانية علي شحرور، الذي يوضح في حديث إلى “المدن” أن “الحشرات لا تُنتج فيروسات، بل تنقلها. لذلك، علينا أولاً أن نعرف طبيعة الحشرات التي نتعامل معها، لمعرفة نوع الفيروسات التي تنقلها”.

في لبنان، “ليس هناك ما يدعو إلى الخطر، حتى الآن، حتى وإن ظهرت أعداد كبيرة من الحشرات. فالبيئة اللبنانية ما زالت تملك قدرة عدم السماح لكثير من البكتيريا والفيروسات بالانتشار، لأن معظمها لا يعيش في البيئة اللبنانية”. لكن هذا لا يعني النوم على الحرير. ويشير شحرور إلى وجود “نوع من الطفيليات، يدعى ليشمانيا، انتقل من سوريا إلى لبنان، وتحديداً من القلمون وحلب. وهو يسبب تقرحات حادة في الجلد، خصوصاً في الوجه، ويترك ندوباً. ولغاية اليوم لم نستطع التعامل معها بشكل كافٍ في لبنان إلا من خلال بعض الأدوية”. هناك دائماً احتمال انتشار الفيروسات، في رأي شحرور. ما يستدعي رش المبيدات في كل المناطق، وداخل المنازل.

إشارة شحرور إلى مسألة المبيدات، تفتح النقاش أمام عمل السلطات الرسمية، وتحديداً البلديات بوصفها سلطة محلية. ووفق ما تؤكد مصادر تُعنى برش المبيدات مع البلديات، فإن “هذا الملف يشكّل مجالاً هائلاً للصفقات والسرقة”. فأغلبية بلديات لبنان “إما ترش مبيدات غير فعالة، وإما تعقد المناقصات وتُلغيها لسبب ما، وتُسرق الأموال، وإما تتلاعب بقيمة المناقصات.. وأمثلة كثيرة، نتيجتها عدم مكافحة الحشرات، والتسبب بتزايد أعدادها”.

يكافح لبنان الحشرات والأمراض الناتجة من نقلها الفيروسات، برش المبيدات، وأغلبيتها غير فعّالة، وذلك في ظل غياب البرامج العلمية التي تعالج الأزمة بصورة صحيحة. فعلى الأقل، لا يملك لبنان مختبراً مركزياً، ولا يتم تمويل البحوث المتعلقة بالفيروسات وتطورها، ولا يؤخذ بالاعتبار إمكانية انتقال فيروسات خلال توافد سياح أو لاجئين إلى لبنان، بل يُترك الملف للمعالجات المرتجلة عند وقوع الكارثة.