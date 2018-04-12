الخطوط الجوية الكويتية أوقفت رحلاتها الى بيروت

اعلنت الخطوط الجوية الكويتية توقيف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس حتى إشعار آخر، بناء على تحذيرات أمنية من السلطات القبرصية بخطورة الطيران في الاجواء المحيطة بلبنان.

وجاء في تغريدات نشرت على “تويتر” منتصف ليل أمس:

“‏تود الخطوط الجوية الكويتية اخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة، وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء، والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة،‏ فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس 12 نيسان وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع”.

المصدر: ليبانون فايلز