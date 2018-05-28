مسودة مسرّبة.. بالأرقام والأسماء هكذا ستوّزع الحقائب والوزارات

يبدأ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري استشارات التأليف غدا الإثنين وغدا ينهيها، لينصرف بعدها الى المهمة الأصعب، ألا وهي اختيار الأسماء وإسقاطها على الحقائب، ومن ثم التحول نحو البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث يطرح البعض استنساخ بيان الحكومة السابقة بصياغته الباطنية للموقف من سلاح حزب الله وللنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، بينما يرى البعض الآخر ضرورة وضع النقاط على الحروف في هذا السياق، استنادا الى الموقف الدولي، خصوصا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ لبنان للقرار 1559، الذي نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، بعد مناقشته في جلسة مغلقة وفيه عدم السماح بوجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية.

وقد سُربت مسودة تشكيلة وزارية، ستكون محور مشاورات غدا الاثنين، تعطي رئيس الجمهورية حق تسمية 5 وزراء، مراعاة للتوازن الطائفي، عدا وزراء التيار الحر المطلوبين وعددهم 6 ما يؤمن للرئاسة “الثلث المبطل” داخل مجلس الوزراء والذي يعتبره البعض الآخر ثلثا ضامنا. فيما تشير المسودة لمنح القوات 3 وزراء.

المسودة المسربة لتوزيع الحقائب على الكتل:

1- حركة أمل ـ 3 وزراء

المالية ـ الشؤون الاجتماعية ـ الشباب والرياضة

2- حزب الله ـ 3 وزراء

العدل ـ الزراعة ـ وزارة الدولة لشؤون التخطيط

3- تيار المستقبل ـ 5 وزراء

الداخلية ـ الاتصالات ـ الإعلام ـ الاقتصاد ـ وزارة دولة

4- القوات اللبنانية ـ 3 وزراء

الصحة ـ البيئة ـ العمل

5- التيار الوطني الحر ـ 6 وزراء

نائب رئيس الحكومة ـ الخارجية ـ الطاقة ـ السياحة ـ الدفاع ـ وزارة دولة

6- الاشتراكي ـ 3 وزراء

الأشغال العامة ـ النقل ـ المهجرين

7- تكتل المردة وفيصل كرامي ـ وزير

التربية والتعليم العالي

8- الكتائب ـ وزير دولة

9- حصة رئيس الجمهورية ـ 5 وزراء

الثقافة ـ الصناعة ـ وزارة الدولة لشؤون الفساد ـ التنمية الإدارية ـ وزارة دولة

على ان تتضمن حصة رئيس الجمهورية وزيرا سنيا + وزيرا درزيا.

(الأنباء الكويتية)