فضيحة التجنيس: 300 إسم قد يصبحون لبنانيين.. وأغلبهم من سوريا!

تحت عنوان “فضيحة التجنيس: مرسوم قابل للإبطال” كتبت صحيفة “الأخبار”: “كما جرى مع مرسوم التجنيس في آخر ليلة من عهد ميشال سليمان (حكومة تمام سلام المكتملة)، أي تحت جنح ظلام عهد ينطوي، لم تهدأ، في الأيام الأخيرة حركة الدراجين والمواكب بين الداخلية والسراي الكبير والقصر الجمهوري ووزارة الخارجية وبيت الوسط وبعض الدوائر الرسمية وغير الرسمية (مثل المؤسسة المارونية للانتشار)، سعياً إلى استصدار مرسوم جديد للتجنيس، لكن هذه المرة تحت جنح ظلام حكومة تصريف أعمال، وهي مسألة يبدو أنها ستكون موضع مساءلة وربما تصل إلى حدود الطعن أمام مجلس شورى الدولة، إذا توافرت الصفة والمصلحة لهكذا طعن.

وقال وزير العدل السابق بهيج طبارة إنه بعد وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ، لم يعد تصريف الأعمال يتجاوز المعنى الضيق، أي الحد الأدنى من تسيير أعمال الدولة، أما الأمور التي تخرج عن هذا المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، فإن ما يبرر إجراءها هو عنصر العجلة، أي الأمور التي لا تستطيع أن تنتظر تأليف الحكومة العتيدة. لذلك فإن تعريف تصريف الأعمال يتوسع كلما طال أمد تأليف الحكومة الجديدة، إذ يفترض أن يزيد عدد الأعمال المستعجلة التي يقتضي إجراؤها من دون تاخير.

واستشهد طبارة بالمادة 64 من الدستور اللبناني التي تنص على الآتي: “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال”.

هنا ينتهي الشق الدستوري، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن الأول على الدستور، خصوصاً أن هناك من يزج باسمه لا بل بأسماء عدد من أفراد عائلته بالوقوف وراء فكرة مرسوم التجنيس من ألفها إلى يائها.

أما الشق المتعلق بأحقية هؤلاء أو عدم أحقية نيلهم الجنسية، فإنه يطرح سؤال المعايير التي تعتمد في حالات كهذه، ولماذا تصر الدوائر الرسمية المعنية على تدبيج الأسماء سراً وتحت جنح الظلام، وأليس من حق أي مواطن أن ينال الجنسية اللبنانية إذا كان يستحقها؟

لماذا في كل مرسوم تكون غالبية المجنسين من رجال الأعمال الدسمين الذين يمكن أن يدفعوا من ربع مليون إلى ملايين الدولارات، فيما تكون الفئة العادية، وربما أحياناً المعدومة، لا تتجاوز نسبتها العشرة في المئة من أصل كل هؤلاء المجنسين؟

وفق المعلومات المتداولة في أكثر من دائرة سياسية ورسمية، بلغ عدد من يشملهم مرسوم التجنيس المقترح حوالى الـ 300 اسم، بينهم من جنسيات سورية (الغالبية) وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية وعدد من مكتومي القيد”.

وعلم أن المرسوم تضمن حوالى عشرين اسماً وضعوا في خانة «المؤسسة المارونية للانتشار»، ومعظمهم من رجال الأعمال السوريين. ولدى محاولة مراجعة رئيس المؤسسة النائب نعمة أفرام، تبين أنه موجود خارج لبنان.

وتنشر «الأخبار»، في عددها، اليوم، ما توافر لديها من أسماء في مشروع المرسوم المقترح، وهم 104 أسماء:

1) دارين محمد يوسف عتمة، من الجنسية الأردنية

2) فخري كريم ولي ولي من الجنسية العراقية

3) أحمد ابراهيم الداود من الجنسية الفلسطينية

4) غسان أحمد نفاع من الجنسية الفلسطينية

5) تامر محمد سليمان غزالة وزوجته لولوه فاروق عارف العارف من الجنسية الأردنية

6) مصطفى زخريا خليل من جنسية قيد الدرس وزوجته نسيمه فكرت حسن من الجنسية السورية

7) وليد محمد حسان أزهري وزوجته رابعة محمود زريق من الجنسية السورية

8) تيمور وليد أزهري من الجنسية الألمانية

9) طارق ألكسندر وليد أزهري من الجنسية الألمانية

10) إبراهيم محمد غنيم وزوجته عزيزه أمبدى كنعان وولداه طارق ورامي من الجنسية الفلسطينية

11) محمد إبراهيم غنيم من الجنسية الفلسطينية

12) أمل إبراهيم غنيم من الجنسية الفلسطينية

13) لينا هاني راغب قبلاوي من الجنسية الأردنية

14) محمد حسين منصور من الجنسية التونسية

15) ديمه نزيه عبد القادر من الجنسية الفلسطينية

16) سامي وديع صيداوي من الجنسية البريطانية

17) سامر سامي صيداوي وزوجته غالية خواجا معين الدين جالانبو من الجنسية البريطانية

18) محمد حسن محمد علي القطان وأشقاؤه نديم حسن محمد علي القطان وريا حسن محمد علي القطان من الجنسية الأردنية

19) محمد حسن منصوره وأولاده حسين وندى ونسرين وملاك ونور من الجنسية الفلسطينية

20) بشر محمد زياد عيسى من الجنسية الفلسطينية وزوجته ميا نزار أسعد من الجنسية السورية

21) محمد غياث محمد نديم المشنوق من الجنسية السورية

22) أحمد سلطان مروان أسرب من الجنسية السورية

23) ريما هاني مرتضى من الجنسية السورية

24) هانيه هاني مرتضى من الجنسية السورية

25) مازن هاني مرتضى وزوجته ندى نزار أسعد من الجنسية السورية

26) أحمد إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد

27) ختام إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد

28) محمد إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد

29) آمنه إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد

30) مصطفى إبراهيم القادري من جنسية مكتوم القيد

31) حسن أحمد الهبرة من الجنسية السورية

32) فادي حسن الهبرة من الجنسية السورية

33) محمد أنور حسن الهبرة من الجنسية السورية

34) حسام حسن الهبرة من الجنسية السورية

35) حسان حسن الهبرة من الجنسية السورية

36) محمد مدحت البقاعي من الجنسية الفلسطينية

37) ماهر محمد دالاتي من الجنسية السورية

38) هادي فاروق جود من الجنسية السورية

39) رشاد فاروق جود من الجنسية السورية

40) محمد فاروق جود من الجنسية السورية

41) خلدون محمد الزعبي من الجنسية السورية

42) محمد ضياء الدين محمد أيمن الأتاسي من الجنسية السورية

43) عبد القادر عبدالله صبره وولداه عبد الله وبشار من الجنسية السورية

44) مفيد غازي كرامه وزوجته لينا صياح خشيفه من الجنسية السورية

45) زينه شريف حديقه من الجنسية السورية

46) عمر أحمد إدلبي وأولاده روان ومحمد سليم وربى من الجنسية الفلسطينية

47) ميكاييل جيريمي راجي باتريك شلهوب من الجنسية الفرنسية وزوجته أندريا مارسيلو سيباستيان ماتورانا ستريتر من الجنسية التشيلية

48) سيروس عطاء الله أحسني من الجنسية الإيرانية

49) أكرم أسعد أيوب من الجنسية السورية

50) نورس أكرم أيوب من الجنسية السورية

51) لورنس أكرم أيوب من الجنسية السورية

52) صبحي رفيق قبلاوي وزوجته رحاب علي زعني من الجنسية الفلسطينية

53) كارلوس باهير كوجو هلال من الجنسية الأميركية

54) سامر أنطوان يوسف من الجنسية السورية

55) أنطوان يوسف يوسف وزوجته دعد عبدالله معوض وولدهما نمر يوسف الجنسية السورية

56) رين صلاح عبد الكريم قبلاوي من الجنسية الأردنية

57) يوسف عادل مقدسي من الجنسية السورية

58) جورج سهيل حموي من الجنسية السورية

59) كمال جورج خيرالله وولداه جيهان ورائد من الجنسية الفلسطينية

60) مروان ميشيل الحداد من الجنسية السورية

61) عبد العزيز علي مبارك باكوين من الجنسية اليمنية

62) وليد جورج المصري من الجنسية الفلسطينية

63) هوفيك أرتين جرجيان من الجنسية السورية

64) سرنجيت أفتار سينغ وأشقاؤها سرمندر وسالفانا وسومير من الجنسية الهندية

65) عاصم عبد الخالق محي الدين شيخ العرب من الجنسية العراقية

66) محمد رشاد عبد الخالق محي الدين شيخ العرب من الجنسية العراقية

67) قدري عبد الخالق محي الدين شيخ العرب من الجنسية العراقية

68) يوسف أمل يوسف أنصاري يوسف من الجنسية المصرية

69) جمال محمد طه وزوجته لينا إبراهيم خضر وولداهما موسى وعيسى من الجنسية السورية

70) سامر فوز من الجنسية السورية