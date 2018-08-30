أيها الرجال احذروا… الإجهاد في العمل قد يؤدي الى إصابتكم بهذا المرض!

إن الشعور بالإجهاد أثناء العمل يزيد من خطر الإصابة بمرض الباركنسون لدى الرجال فقط، بحسب أحدث الدراسات.

وقد أظهرت دراسة سويدية، أجريت على أكثر من مليوني شخص، أن الرجال الذين يشغلون مناصب صعبة ومضنية ولا يشعرون بأنهم قادرين على التحكم بها هم أكثر عرضة لمخاطر اضطراب الحركة.

وعلى العكس، فإن النساء اللواتي يشعرن بأنهن قادرات على التحكم بوظائفهن، هن أكثر عرضة للإصابة بالباركنسون، وفقاً لنتائج الدراسة.

ويعتقد الباحثون أن النساء اللواتي يسيطرن كثيراً على وظائفهن، قد يضعن المزيد من الوقت على العمل أو قد يأخذن عملهن إلى المنزل، وهذا ما قد يسبب لهن الإجهاد.

إشارة الى أن دراسات سابقة كانت قد لفتت الى أن هرمون الإجهاد، أي الكورتيزول، لديه مستويات عالية لدى مرضى الباركنسون، والذي قد يكون، بالإضافة الى عوامل وراثية، السبب وراء الإصابة بهذه المشكلة الصحية.