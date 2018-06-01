تعرفوا إلى أسباب ظهور الكدمات على أجسامكم!

يلاحظ الكثير منا كدمات على أرجلنا أو أجزاء أخرى من أجسامنا بدون سبب واضح، ما يجعل البعض يشعرون بالقلق، ويتجاهل البعض الآخر المشكلة، ويمكن أن تكون الكدمات علامة على الحالات التالية:

رفع الأثقال: إذا كان لديك أوعية دموية رقيقة، قد يؤدي رفع الأثقال إلى ظهور كدمات بسبب ضعف الأوعية الدموية، وقد يعاني الأطفال أيضًا من كدمات على أجسادهم، بسبب حمل حقيبة ثقيلة.

الأدوية : تؤثر بعض الأدوية على الدم والأوعية الدموية ويمكن أن تسبب كدمات كبيرة جدًا، ومن بينها مضادات الإكتئاب والحساسية، ومضادات الالتهابات، بالإضافة إلى الأسبرين والأدوية التي تحتوي على الحديد ومضادات الربو.

أمراض الدم: يمكن أن تسبب الدوالي وأمراض الفرج ونقص الصفائح الدموية وسرطان الدم، مشاكل في مجرى الدم وينتج عنها الكدمات.

نقص الفيتامينات والمعادن: يمكن أن تشير الكدمات إلى عدم إستهلاكنا ما يكفي من الفيتامينات، ففيتامين”B12″ مهمًا جدًا لحماية صحة الدم، ويعتبر فيتامين ” K” مسؤولًا عن تخثر الدم، بالإضافة إلى فيتامين “C” المسؤول عن تكوين أنسجة جديدة في الأوعية الدموية، فنقص كل تلك العناصر يسبب الكدمات.

عدم التوازن الهرموني: قد تؤدي التغيرات في توازن هرمونات الجسم أيضًا إلى ظهور الكدمات، وعادة ما يحدث عند نقص الإستروجين والذي يحدث بشكل رئيسي في سن اليأس، أثناء الحمل أو عند تناول أدوية تحتوي على هرمونات.

الشيخوخة: يعتبر السبب الأكثر طبيعية للكدمات، هو الشيخوخة، إذ إن الأوعية الدموية تتقدم في العمر وتضعف وتفقد مرونتها، وبالتالي تبدأ في البروز ويسهل أن تحدث بها كدمات.

السكري: من الأعراض الأولى لمرض السكري، ظهور الكدمات دون سبب واضح.

فوشيا