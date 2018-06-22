الكحول أفضل من الرياضة لحياة أطول!

قدّمت العالمة “كلوديا كواس” بحثاً جديداً خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لتقدم العلوم، استخلصت فيه أن شرب كأسين من البيرة أو النبيذ في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر.

ولفتت كواس الى أن نتئج الإحصائيات كانت أفضل لشاربي الكحول باعتدال مقارنة مع أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل يومي.

ومن أجل دعم النتائج، أخذ الباحثون الذين شاركوا في الدراسة بيانات من دراسة طويلة المدى أجريت في معهد UC Irvine تتعلّق بمعرفة أي أسلوب حياة أعطى الناس أمد حياة أطول منذ العام 2003.

وبعد تحليل البيانات خلص الباحثون أن الأفراد الذين تناولوا كأسين من النبيذ أو البيرة في اليوم انخفض لديهم خطر الموت المبكر بنسبة مذهلة بلغت 18 في المئة.

ومن جهة أخرى، فقد تبيّن أن الأفراد الذين مارسوا الرياضة ما بين 15 إلى 45 دقيقة في اليوم انخفض لديهم أيضاً خطر الموت المبكر ولكن بنسبة 11 في المئة فقط.