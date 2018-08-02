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هذه الأعراض تنذر بمشاكل البصر لدى الأطفال

صحة
المصدر: وكالات
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شدّدت جمعية “الرؤية الجيدة” على ضرورة علاج مشاكل البصر لدى الأطفال مبكراً قدر الإمكان، كي ينمو الطفل بشكل طبيعي وبدون أي قيود.

وأشارت الجمعية إلى أنه ينبغي وضع عين الطفل تحت الملاحظة منذ البداية لاكتشاف أية علامات مثيرة للشك مبكراً وعلاجها في الوقت الصحيح، مشيرة إلى أنه يمكن الاستدلال على مشاكل البصر لدى الرضع من خلال الأعراض التالية:

– الحول

– ارتجاف العين
– التصاق العين وكثرة إفرازات الدموع
– تجنب الضوء أو عدم الاستجابة للضوء
– إعتام القرنية

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وبالنسبة للأطفال في سن المدرسة فإنه يمكن الاستدلال على مشاكل البصر من خلال الأعراض التالية:
– كثرة الفرك في العين أو الرَمش
– احمرار العين بشكل متكرر
– الحساسية للضوء
– كثرة التعثر أثناء المشي والاصطدام المتكرر بالأثاث والأبواب

– صعوبة تقدير المسافات
– اضطرابات التوازن

– صعوبات القراءة (قراءة بطيئة أو متسرعة أو خاطئة أو تخطي السطور)
– غلق أحد العينين أثناء القراءة أو الكتابة
– تقريب العين من الكتاب أو التلفاز أو شاشة الهاتف الذكي أو الحاسوب
وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، فينبغي حينئذ استشارة طبيب عيون فورا، كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب.

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