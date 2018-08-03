إليكم المشروبات الصحية التي يجب أن تتناولوها على الريق!

تعتبر بعض المشروبات مفيدة ويمكن شربها على معدة فارغة وهي تعزز النشاط البدني وتحسّن الصحة منذ ساعات اليوم الأولى.

تعرّفوا إلى مشروبات يمكن تناولها على معدة فارغة:

الماء الدافىء مع الليمون

يعتبر الماء الدافىء مع الليمون من المشروبات المفيدة جداً للصحة خصوصاً إذا تمّ تناوله في الفترة الصباحية. فهذا النوع من المشروبات يعتبر خفيفاً على المعدة ولطيفاً وهو يعمل على ترطيب الجسم وتوفير له المعادن والفيتامسنات الضرورية. فالليمون يحتوي على نسبة كبيرة من مركبات الفلافونيد التي تعزّز إنتاج اللعاب، مما يساعد على تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى أن حامض الستريك يمتصّ هيدروكسيد الألمنيوم، ما يساعد على تنشيط التمثيل الغذائي وحرق الدهون والسموم المسببة للسرطان.

حليب اللوز

يعتبر حليب اللوز من اهم أنواع المشروبات الصحية التي يجب تناولها على معدة فارغة، خصوصاً أنه يمنحكم دفعةً من النشاط طيلة اليوم بالإضافة إلى الكمية الكبيرة من الكالسيوم التي تعزز صحة العظام. فحليب اللوز هو من البدائل الصحية لحليب البقر وهو يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية أي أنه مفيدٌ جداً للذين يرغبون بإنقاص وزنهم.

عصير الخضار

يعتبر عصير الخضروات الخضراء خصوصاً من أهم انواع المشروبات التي يمكن تناولها على معدة فارغة. فالخضار غنية بالألياف الغذائية وتساعد على ملىء المعدة وتعزيز الشعور بالشبع لساعاتٍ طويلة ما يمنعكم من تناول المزيد من السعرات الحرارية بين الوجبات وخصوصاً على وجبة الفطور. كما أن عصير الخضار يساعد على ترطيب الجسم ومنع جفاف الفم وبالتالي عدم تكوّن البكتيريا التي تؤدي إلى غنبعاث رائحة الفم الكريهة.

عصير الشمندر

إن عصير الشمندر هو من المشروبات المهمة التي تساعد على تطهير الجسم من السموم وتنشيطه منذ ساعات اليوم الأولى. لذلك لا بدّ أن تحرصوا على تناوله على الريق يومياً وقبل وجبة الفطور، فهذا النوع من المشروبات غنيّ بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا وتسهلّ كثيراً من عملية الهضم طيلة اليوم.