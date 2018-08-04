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تجنّبوا هذه الأطعمة التي تسبب الخرف

صحة
المصدر: وكالات
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الدماغ أهم أعضاء الجسم، لذلك من الضروري العمل على تغذيتها بالأطعمة والمغذيات التي تزيد من كفاءة عملها. كما أن هناك أطعمة تعمل ضد صحة الدماغ، عليك تجنّبها خاصة تلك التي تَبيّن أنها تزيد خطر الإصابة بالخرف، وهي:

المشروبات السكرية: الإفراط في تناول مشروبات الصودا والعصائر المحلاة يزيد خطر الإصابة بالسكري، والذي يزيد بدوره خطر الإصابة بالخرف والزهايمر. أفضل المشروبات: الماء والشاي والعصائر الطبيعية والقهوة الخالية من السكر أو المحلاة باعتدال.

الأكلات الغنية بالكربوهيدرات: مرة أخرى تجنّب الإفراط ولكن هذه المرة في الكربوهيدرات. الاعتدال في أكل الخبز والمعكرونة والأرز والمخبوزات الجاهزة والكعك يحميك من ارتفاع نسبة السكر وارتفاع مستوى الأنسولين في الدم. وقد تبين أن الزيادة المستمرة في مستوى الأنسولين من عوامل الإصابة بالخرف والزهايمر.

الأكلات الجاهزة: وجدت دراسة أن الأطعمة الجاهزة والتي تتوفر في بعض المطاعم المقاهي ويتم تسخينها بسرعة في الميكروييف تكون غنية بالدهون، وأن أكل هذه الوجبات باستمرار يضعف الذاكرة، ويجعل الدماغ أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.

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التحلية الاصطناعية: من أمثلة هذه الأطعمة والمشروبات ما يتم الترويج له باعتباره مشروبات للدايت خالية من السكر، فهذه المنتجات ومنها مشروبات الصودا وأقراص النعناع وبعض أنواع العلكة (اللبان) تُحلّى بسكريات اصطناعية أشهرها مادة الأسبارتام، وقد تبين أنها من عوامل إضعاف الذاكرة.

الأسماك الغنية بالزئبق: السمك من مصادر دهون أوميغا3 الصحية، لكن بعض الأسماك غنية بالزئبق وهو مادة سامة يؤدي تراكمها إلى إضعاف وظائف الدماغ. لذلك، لا تتناول الأسماك أكثر من 3 مرات في الأسبوع، واحرص على تناول الأنواع قليلة الزئبق.

الكحول: الاستهلاك المنتظم للمشروبات الكحولية من عوامل إضعاف الذاكرة وإصابتها بالخرف.

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