سرعة التنفّس.. لا تتجاهلوا هذا العارض!

يصاب المرءُ أحياناً بسرعة التنفّس التي قد تقلقه على صحته، والتي تخفي وراءها اسباباً طبّية مهمة. وتُعتبر سرعة التنفس حالة طبّية طارئة في جميع الحالات، ما يستدعي التوجّه لطلب المساعدة الطبّية الفورية. فما هي الحالات الخطرة التي لا يجب الاستهتار بها؟

يُعتبر معدّل التنفّس لدى الإنسان الطبيعي من 12 الى 20 نفَساً خلال الدقيقة، وتحدث سرعة التنفّس عندما تأخذ أكثر من 20 نفساً في الدقيقة الواحدة، فما السبب وراء ذلك؟

بحسب تقرير نشره مستشفى «مايو كلينيك» الأميركية، فإنّ سرعة التنفّس ناتجة عن مجموعة متنوّعة من الأسباب، ما يفسّر أهمية إطلاع الطبيب على كل العوارض المرافقة لها، ومن أبرزها:

العدوى

الإصابة بعدوى تؤثر على الرئتين، مثل الالتهاب الرئوي، وتنتج عنها صعوبة في التنفس، ما يسبب سرعة أو قصراً في التنفس. وفي حال ساءت الحالة الصحية للمصاب، من الممكن أن تمتلئ الرئتان بالسائل، مسبِّبة صعوبةً وتسارعاً أكبر في التنفس.

الاختناق

عندما نختنق، يكون هناك جسم ما يحجب المجاري التنفسية لدينا سواءٌ بشكل كلي أو جزئي. وفي حال تمكّنكم من التنفس في مثل هذه الحالة، يكون التنفس سريعاً وقصيراً.

الجلطات الدموية

تُعدّ الإصابة بالانصمام الرئوي نوعاً من الجلطات الدموية في الرئة، وهذه الإصابة المترافقة مع ألم في الصدر، تسبّب سرعة التنفس والسعال وعدم انتظام نبضات القلب أيضاً.

نقص الانسولين الحاد

هي حالة صحية خطيرة، تحدث عندما لا يكون الجسم قادراً على انتاج كمية كافية من الأنسولين، فيتراكم «الكيتون» في الجسم الذي هو نوع من الأحماض مسبِّباً سرعة التنفس.

الربو

الإصابة بالربو والنوبات تعرّض الشخص لمشكلة سرعة التنفس بشكل كبير. وهذا المرض منتشر بشكل كبير بين الأطفال، لذا من المهم الانتباه له جيداً.

نوبات القلق

نوبات القلق المعروفة أيضاً باسم نوبات الذعر تكون ناتجة عن ردة فعل الجسم لخوف أو قلق كبير. والأشخاص الذين يعانون من هذه النوبات عادة ما توصف لهم أدوية للتحكّم بهذا القلق، وهم عرضة للإصابة بسرعة التنفس أيضاً.

متى يجب طلب المساعدة الطبّية؟

علاج الإصابة بسرعة التنفس يعتمد بشكل أساسي على المسبّب لها، إذ يقوم الطبيب بإجراء فحوصات عدّة للكشف عنها، وعلاجها بالطرق المتوفرة. وتُعتبر سرعة التنفس حالة طبية طارئة في جميع الحالات، ومن المهم طلب المساعدة الفورية في الحالات التالية:

• تغيير لون الجلد والأظافر واللثة والشفاه إلى اللون الأرزق

• الشعور بالدوار

• ألم في الصدر

• الشعور بدخول الصدر إلى الداخل عند التنفس

• سرعة التنفس التي تزداد سوءاً مع مرور الوقت

• ارتفاع درجة حرارة الجسم.