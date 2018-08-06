أسباب الشعور الدائم بالجوع

يعاني بعض الأشخاص بالشعور بالجوع الدائم، ويتكون هذا الشعور بعد فترة وجيزة وقليلة من تناولهم للطعام. وبحسب الدراسات، فإن من يعاني من هذا الشعور فإنهم يتبعون نظاما غذائيا غير مناسب. وفيما يلي أسباب أخرى للشعور المتكرر بالجوع:

1- التوتر: تعمل حالات التوتر على إفراز هرمون الكورتيزول، والذي يتسبب بالشعور بالجوع، ولكن عند زوال حالات التوتر فإن هرمون الأدرينالين يعود لمستوياته الطبيعية وهو المسؤول على التغلب على الشعور بالجوع الدائم.

2- فرط نشاط الغدة الدرقية: ترجع أسباب بعض حالات الشعور الدائم بالجوع، إلى خلل في نشاط الغدة الدرقية، ويعاني أيضاً من يعاني من خلل في عمل الغدة_الدرقية، إلى الشعور بالتعب والعصبية وتقلب المزاج. ومن الواجب مراجعة الطبيب للعلاج.

3- العطش والجفاف: نعتقد في بعض الأحيان أننا بحاجة لتناول الطعام، وخاصة بعد تناول وجبة الطعام، ولكن في مثل هذه الحالات وفي الواقع فإننا نكون نعاني من الـ جفاف، وينصح بشرب الماء أولاً قبل البدء بتناول وجبة أخرى

4- سرعة التهام الطعام: يؤدي عدم المضع الكافي والجيد، مع عدم المضغ جيداً، إلى الشعور بالجوع الدائم، بحيث لا يذوب الطعام وبالتالي لا يستفيد منه الجسم. يجب تناول الطعام ببطء مع قضم قطع صغيرة والمضغ جيداً

5- قلة النوم: يؤدي نقص ساعات النوم إلى التوتر والشعور بالجوع. ويجب الحصول على عدد ساعات مناسبة والابتعاد عن التوتر.