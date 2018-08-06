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الجزر مفيد للاسمرار ولكنه يؤذي البشرة!

صحة
المصدر: وكالات
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يشكّل الجزر عامل حماية مهماً لصحة البشرة لأنه يحتوي على الكاروتين الذي يتحول إلى الفيتامين A الضروري لحماية البشرة من الأشعة فوق البفنسجية. ولذلك يوصى بتناول الجزر أو شرب عصيره قبل التعرض لأشعة الشمس المباشرة لأن الجزر يوفر حماية للبشرة ويساعدها على الاسمرار بأمان.

إلا أن الإفراط في تناول الجزر قد يسبب مشكلات صحية كثيرة، أبرزها حساسية في البشرة، واضطرابات في الجهاز الهضمي، والحؤول دون امتصاص الجسم للحديد والمغنزيوم، ومشكلات في الجهاز التنفسي، ورفع مستوى السكر في الدم!

فإذا أردت الحصول على منافع الجزر وعدم التأثر بسيئاته، لا تفرطي في تناوله بل استهلكيه باعتدال!

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