فوائد الشمندر للدم متعددة ومهمة، واشتهر الشمندر بتقوية الدم من حيث تركيته الفعالة في ذلك وكذلك لونه المميز الذي يشبه إلى حد ما لون دم الإنسان الطبيعي، إلا أن للشمندر فوائد عامة كثيرة بالإضافة إلى فائدته على الدم.

فوائد الشمندر للدم:

الشمندر يعمل على تقوية الدم.

يساهم الشمندر في تعزيز عملية الأيض التي تعمل على تكوين الدم.

الشمندر يخلص الدم من السموم.

الشمندر يعزز الدورة الدموية.

الحديد في الشمندر يساعد على تكوين الهيموجلوبين في الدم وبالتالي يقي من الأنيميا.

يعمل الشمندر على توسعة واسترخاء الأوعية الدموية.

يقي من إرتفاع ضغط الدم.

فوائد عامة للشمندر:

مناسب لمرضى السكر ومتبعي الحميات الغذائية فهو خالي من الدهون.

الكربوهيدرات في الشمندر تعزز عملية التمثيل الغذائي.

الألياف في الشمندر تعمل على تحسين عملية الهضم.

يعتبر من أفضل الأطعمة التي تساعد على إنتاج الطاقة في الجسم.

أصباغ البيتالينز في الشمندر تعتبر مواد مضادة للالتهاب.

الشمندر غني بحمض الفوليك الذي يعزز مناعة الجسم.

تناول الشمندر يساعد على الوقاية من أمراض القلب.

مضادات الأكسدة في الشمندر تقي من أمراض السرطان.

الفيتامينات و المعادن في الشمندر تحسن من صحة الجسم.