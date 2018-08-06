القهوة بالحليب.. بين المنافع والأضرار

تعتبر القهوة بالحليب café latte من المشروبات الأكثر شعبية وانتشاراً بين الناس لطعمها اللذيذ، ولأنها تحصل على استحسان محبّي القهوة الذين يريدون التنويع في المذاق والنكهات. تتنوّع الآراء حول فوائد هذا المشروب وأضراره.

القهوة ومنافعها

القهوة مشروب ساخن محبوب لدى نسبة كبيرة جداً من الناس نظراً إلى مذاقها الذي لا يقاوم ورائحتها القوية النفاذة، والفوائد العديدة التي تمنحها للجسم إذا تم تناولها باعتدال. فمن فوائد القهوة أنها تساعد على الحماية من سرطان البروستات، كما أنها تساهم في الوقاية من أمراض الدم والشرايين ومن الجلطات الدماغية، تمنح الجسم الطاقة والنشاط، وتخفف الصداع والشعور بالتعب والإجهاد.

فوائد الحليب

أما الحليب فهو يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، إضافة إلى ذلك هو يُعتبَر مصدراً مهماً للبروتين، ويحتوي أيضاً كمية كبيرة من الكالسيوم الذي يساعد في حماية العظام والأسنان وإعادة بنائها. يحتوي الحليب أيضاً على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من تأثير الشوارد الحرة، وبالتالي وقايته من الإصابة بعدد من أنواع السرطان.

ماذا عن مزج القهوة بالحليب؟

تؤكد بعض الآراء إلى أن تناول القهوة مع الحليب من شأنه أن يزيد من مشاكل تسوّس الأسنان خاصة إذا أضيف السكر إلى المشروب، لأن اللاكتوز الموجود في الحليب يعزز نمو البكتيريا الموجودة أصلاً في الفم والتي تفاقم مشكلة تسوّس السنان. لذلك ينصح الأطباء بشرب كوب من الماء قبل وبعد تناول القهوة بالحليب لحماية الأسنان من التسوّس.

هناك آراء أخرى تؤكد أن الكافيين الموجود في القهوة إذا اجتمع مع مادة الكازائين الموجودة في الحليب فإن هذا المزيج سيكون صعب الهضم، وبذلك لن يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم الموجود في الحليب، ولن يستفيد منه.

من ناحية أخرى، إن وجود البروتينات ذات المصدر الحيواني في الحليب سوف تعطّل عمل القهوة من ناحية المساهمة في تخلص الجسم من السموم العالقة فيه، وهنا أيضاً لن يستفيد الجسم من القهوة بالشكل الكامل.

لذلك من المستحسن الفصل بين القهوة والحليب وتناول كل منهما على حدة، ولكن لا بأس بكوب من الـ café latte بين الحين والآخر للاستمتاع بنكهتها ومذاقها كما تحبّين، فهي ما زالت تمنحك بعض الفوائد التي لا تتأثر بعملية المزج.