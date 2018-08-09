احذري هذه الأطعمة في المساء!

في وجبة العشاء تبدو الأطعمة الخفيفة من الاختيارات الفضلى التي يجب التركيز عليها، خصوصاً مع اقتراب موعد النوم. في المقابل ثمة اطعمة لا بد من تجنبها في وقت متأخر:

-الأطعمة الدسمة الصعبة الهضم: يجب التركيز على الأطعمة السهلة الهضم الخفيفة في المساء حتى لا تتأثر نوعية النوم. إذ أن الأطعمة الغنية بالسكر والدهون تبدو صعبة الهضم كالخبز الأبيض مثلاً لارتفاع مؤشر السكر فيه. لذلك من الأفضل تناول الخبز الكامل الغذاء في المساء.كذلك بالنسبة إلى الحليب الكامل الدسم واللحم الأحمر الغني بالدهون. من الأفضل تناول الدجاج أو السمك.

-الأطعمة الغنية بالطاقة: تجنبي الشوكولا بالحليب والمعكرونة مساء إذ يصعب على الجسم استخدام هذه المعدلات المرتفعة من الطاقة التي يحصل عليها من هذه الاطعمة. ينصح أيضاً بتجنب المقليات والتوابل لأنها تسبب إحساساً بالعطش. كذلك يجب تجنب الالمنبهات كالمشروبات الغنية بالكافيين بعد الساعة الخامسة مساء.