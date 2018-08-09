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متى يكون الدوار بعد الأكل خطراً؟

صحة
المصدر: وكالات
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الإحساس بالدوار أو الدوخة بعد الأكل مشكلة شائعة إذا كان حجم الوجبة كبيراً، لكن إذا تكرّرت المشكلة قد تكون إشارة إلى إحدى المشاكل الصحية، وهي:

– وجود خلل في وظائف أحد أعضاء الجهاز الهضمي، مثل المرارة أو البنكرياس (السكري)، أو متلازمة القولون العصبي. وتصاحب هذه المشاكل حرقة في المعدة.

– تغير الهرمونات، وهو من الأعراض الشائعة وقت الحمل.

– الالتهابات، ومن أسبابها تلوث أو تسمم الطعام أو الشراب، أو انتقال العدوى من شخص. ومن علامات هذه المشكلة ارتفاع درجة الحرارة والإسهال.

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– الحساسية تجاه أحد الأطعمة.

– قد تكون الدوخة في هذه الحالة من أعراض السكري، ويفضّل إجراء فحص السكر إذا كان الشخص تجاوز الـ 40.

– في بعض الحالات تكون الدوخة نتيجة مشاكل في القلب، وتكون علامة مبكرة على حدوث أزمة قلبية.

– بعض أنواع المضادات الحيوية وكذلك العلاج الكيميائي يسبب دوخة بعد تناول الطعام.

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