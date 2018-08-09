متى يكون الدوار بعد الأكل خطراً؟

الإحساس بالدوار أو الدوخة بعد الأكل مشكلة شائعة إذا كان حجم الوجبة كبيراً، لكن إذا تكرّرت المشكلة قد تكون إشارة إلى إحدى المشاكل الصحية، وهي:

– وجود خلل في وظائف أحد أعضاء الجهاز الهضمي، مثل المرارة أو البنكرياس (السكري)، أو متلازمة القولون العصبي. وتصاحب هذه المشاكل حرقة في المعدة.

– تغير الهرمونات، وهو من الأعراض الشائعة وقت الحمل.

– الالتهابات، ومن أسبابها تلوث أو تسمم الطعام أو الشراب، أو انتقال العدوى من شخص. ومن علامات هذه المشكلة ارتفاع درجة الحرارة والإسهال.

– الحساسية تجاه أحد الأطعمة.

– قد تكون الدوخة في هذه الحالة من أعراض السكري، ويفضّل إجراء فحص السكر إذا كان الشخص تجاوز الـ 40.

– في بعض الحالات تكون الدوخة نتيجة مشاكل في القلب، وتكون علامة مبكرة على حدوث أزمة قلبية.

– بعض أنواع المضادات الحيوية وكذلك العلاج الكيميائي يسبب دوخة بعد تناول الطعام.