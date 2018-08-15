متى يستدعي تنميل اليد زيارة الطبيب؟

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب من أن الشعور بتنميل في اليد أثناء الليل قد يكون من المؤشرات الأولى على الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

وأوضح أطباء الرابطة الألمانية أنه من خلال النفق الرسغي تمر واحدة من أهم الخلايا العصبية باليد، وهو العصب المتوسط، والذي يؤدي انضغاطه إلى تخدر اليد بالليل، مثلاً إذا انحنى المعصم أثناء النوم دون وعي.

وأضاف البروفيسور جيريون نيلس، عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أنه عادة ما تخفف حركات الهز لليد المصابة من الألم، ونظراً لأنه يمكن علاج هذه المتلازمة في المرحلة الأولية بدون تدخل جراحي، فإنه يُنصح بالذهاب إلى الطبيب على الفور، كذلك يُوصى بالعمل على عدم ثني المعصم أثناء النوم عن طريق استعمال جبيرة الساعد مثلاً.

وإذا تم الضغط على العصب لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في المزيد من الألم أو الشعور بالتنميل في بعض أصابع اليد أو في الذراع حتى الكتف، وإذا استمرت الأعراض أو إذا تعذر تحريك الأصابع من حين لآخر، فعندئذ يلزم اللجوء إلى التدخل الجراحي، وتشمل الأسباب المحتملة لمتلازمة النفق الرسغي العوامل الوراثية والسكري وأمراض الكلى والنقرس.