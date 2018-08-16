لماذا نشعر بألم شديد من جروح الورق؟

عادة ما تكون الجروح الناتجة عن ملامسة حواف الورق مؤلمة مثلها مثل الجروح الناتجة عن الآلات الحادة والأدوات الأخرى، فما سبب ذلك؟

من جهته، أوضح الدكتور غابرييل نيل، الأستاذ المساعد السريري في طب الأسرة بجامعة تكساس، أن هذا النوع من الجروح، عادة ما يحدث على الأجزاء من الجسم الأكثر حساسية، مثل الأصابع والشفاه واللسان، ويمكن للشبكات العصبية لهذه الأجزاء من الجسم أن تميز بوضوح وخصوصية أحاسيس الضغط والحرارة والبرودة والإصابات المختلفة.

وأضاف نيل أنّ أدمغتنا لديها مناطق متخصصة لتلقي الإشارات القادمة من هذه الأجزاء بدقة عالية، لافتاً إلى أنّ قدرات الاستشعار الرائعة التي تملكها أصابعنا وشفاهنا ولساننا، تجعل الإصابات أكثر إيلاماً، بالإضافة إلى أن هذه المناطق شديدة الحساسية هي أيضًا أجزاء نستخدمها دائمًا: فالجروح على الأصابع والشفاه واللسان تميل إلى إعادة فتحها طوال اليوم مما يثير الألم مراراً وتكراراً.