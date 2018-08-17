لهذا السبب.. مارسوا الرياضة بعد وجبة فطور ثقيلة

يلجأ الكثير من الراغبين بالتخلص من الوزن الزائد إلى تخطي وجبة الفطور، ظناً منهم أن ذلك يساعد على تحقيق هدفهم بوقت أسرع، لكن دراسة جديدة، تعتقد خلاف ذلك.

وتوصل مجموعة من الباحثين إلى أن تناول وجبة فطور ثقيلة في الصباح الباكر، يمكن أن يساعد على خسارة الوزن، لأنها تحفز الجسم على حرق الكربوهيدرات بشكل أسرع.

وللحصول على أفضل النتائج، ينصح الباحثون، بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الفطور، ووجدت الدراسة، أن تناول وجبة فطور جيدة، أفضل من تخطي الوجبة، للراغبين بخسارة الوزن، لأنها تساعد على حرق الكربوهيدرات أثناء ممارسة التمارين الرياضية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى النتائج بعدما درسوا تأثير تناول وجبة من العصيدة قبل ممارسة ركوب الدراجات لمدة ساعة، مقابل الصيام قبل ممارسة التمارين الرياضية، واختبر الباحثون من جامعات باث وبيرمنغهام ونيوكاسل وستيرلينغ مستويات الجلوكوز في الدم ومستويات الجليكوجين في الدم لدى 12 متطوعاً من الذكور الاصحاء.

وقال الدكتور خافيير غونزاليز، من جامعة باث: “وجدنا أنه مقارنة بتخطي وجبة الفطور، فإن تناول وجبة قبل التمرين يزيد من السرعة التي نهضم فيها ونمتص الكربوهيدرات التي قد نأكلها بعد التمرين”.

يُذكر أن الدراسة نُشرت الدراسة في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء – الغدد الصماء والأيض.