تحذير علمي.. هاتفك أقذر من “مقعد الحمام” !

في كشف صادم، أوضح علماء أن الهواتف الذكية تعد “أكثر قذارة” بثلاث مرات من “مقعد الحمام”، لما تضمه من بكتيريا وعفن.

ووجدت دراسة أجرتها شركة “Insurance2go”، أن أكثر من ثلث الأشخاص (35 بالمئة) لم ينظفوا هواتفهم أبدا بواسطة مناديل معقمة أو سائل تنظيف، أو منتجات مشابهة.

كما كشفت أن شخصا واحدا من بين كل 20 مستخدما للهواتف الذكية، ينظف هاتفه مرة واحدة في 6 أشهر.

وقامت الشركة بفحص 3 هواتف تعود لأبرز الشركات في هذا المجال، هي آيفون 6، وسامسونغ غالاكسي 8، وغوغل بيكسل، للتعرف على حجم البكتيريا والعفن التي تضمها.

وكشفت النتائج أن جميع المناطق الرئيسية في الهواتف، تحتوي على الأقل على كمية كبيرة من كل نوع.

وقامت الشركة بقياس “أقذر أجزاء الهواتف” بإحصاء عدد وحدات تشكل المستعمرات (الخاصة بعدد البكتيريا الحية أو الخلايا الفطرية) في كل سنتيمتر مربع.

واحتوت شاشات الهواتف الثلاثة على 254.9 وحدة، مما يجعلها أكثر أجزاء الهاتف قذارة. وهذا يعني أن هناك متوسط 84.9 وحدة على كل شاشة.

أما الجزء الخلفي من الهواتف فضم 30 وحدة، وزر الإقفال ضم 23.8 وحدة، وزر العودة إلى الشاشة الرئيسية ضم 10.6 وحدة.

وعلى النقيض من ذلك، تم العثور على 24 وحدة فقط على مقعد الحمام، في حين وجد أن لوحة المفاتيح و”الفأرة” الموجودة في المكاتب تحتوي على 5 وحدات فقط.