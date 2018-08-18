طرق طبيعية تحمي من سرطان البروستاتا

لا توجد طريقة وقاية واحدة تضمن الحماية من سرطان البروستاتا، لكن هناك مجموعة من الطرق تتكامل معاً لتقلل هذا الخطر. وعلى الرغم من تحسن فرص علاج هذا النوع من الأورام إلا أنه يؤثر سلباً على نوعية حياة الناجين منه. إليك ما يمكن أن تفعله لتحمي نفسك من سرطان البروستاتا:

تناول هذه الأطعمة:

– الأسماك والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون لاحتوائها على أحماض أوميغا3 الدهنية.

– منتجات الصويا ومنها التوفو وحليب الصويا، وشوربة الميزو.

– الحمص والبقول.

– البطيخ والمشمش والجريب فروت.

– الطماطم المطبوخة وصلصات وعصير الطماطم.

– القهوة وخاصة غير المفلترة.

تجنّب الإفراط في أكل هذه الأطعمة:

– الزيوت النباتية.

– اللحوم الحمراء المقلية والمشوية.

– السكريات والكربوهيدرات المكرّرة (منتجات الدقيق الأبيض).