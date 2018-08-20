لن تصدق.. هذه نسبة الجراثيم في الهاتف الذكي!

كشفت نتائج دراسة حديثة أن نسبة الجراثيم في شاشة الهاتف الذكي أكثر بـ10 أضعاف من الجراثيم التي تحتوي عليها دورة المياه، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأرجعت الدراسة التي أجراها معهد “انشورانس تو غو” السبب في ذلك إلى أن نسبة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية لا يعتنون بنظافتها. وبحسب الإحصائيات: فإن أكثر من ثلث مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة المتحدة يهملون تنظيف هواتفهم بسوائل التنظيف أو المناديل المعقمة.

وأجريت فحوص مجهرية على هاتفي “آيفون” و”غالاكسي” وتبين أن شاشة الهاتفين تحتوي على نسبة من الجراثيم تفوق ما تحتويه دورة المياه بعشرة أضعاف.

وأوضحت الطبيبة شيرين لاخاني من جمعية “النخبة” للتخدير: “إن الاحتكاك مع الهواتف الذكية التي تفتقر للنظافة والحرارة الناجمة عنها، يزيد من نسبة إنتاج الزيوت التي تختلط بالمكياج عند النساء، وتولد المزيد من البكتيريا، الأمر الذي ينجم عنه انسداد في المسام، وتشكل التهابات للبشرة، ونشوء حبوب الشباب”.

واقترحت الخاني تنظيف الهاتف الذكي يوميًا ومسحه بالمناديل التي تحتوي على تركيز جيد من الكحول، ليبقى خاليًا من البكتيريا.