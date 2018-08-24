لمرضى السكري.. اجعلوا الجوز رفيقكم الدائم

الجوز هو نوع من المكسرات يوجد على شكل قشرة خشبية صلبة مستديرة الشكل، وتحتوي على الجزء الصالح للأكل في داخلها. يُستهلك الجوز بشكله الأساسي كوجبة خفيفة وحده أو مع بعض أنواع المكسرات الأخرى والفواكه المجففة، كما يتم إدخاله في تحضير بعض أنواع الأطعمة والحلويات وذلك بهدف الإستفادة منه إلى أقصى حد ممكن.

فوائد الجوز للصحة

يحتوي الجوز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون المفيدة للجسم، وبذلك فهو يساهم في تعزيز عمل جهاز المناعة ويحمي الجسم من الإصابة ببعض أنواع الإلتهابات، كما أنه يحمي القلب والأوعية الدموية من المشاكل التي يمكن أن تصيبها وذلك لقدرته على التخفيف من معدل الكولسترول الضار الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها كما أنه يشكل السبب الرئيسي للإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية.

وبفضل غناه بمضادات الأكسدة، فإن الجوز يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطانات. والنسبة العالية من الأوميغا 3 الموجودة في الجوز تجعله مفيداً جداً لعمل الدماغ وللوقاية من أمراض الشيخوخة التي تصيبه لا سيما الألزهايمر.

وبما أن الجوز غني بالنحاس والمانغانيز والماغنيزيوم فهو يُعتبِر من العناصر الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الهشاشة، كما أن النحاس يحفّز إنتاج مادتيّ الكولاجين والإيلاستين المهمتين لصحة ومرونة البشرة وشبابها.

الجوز ومرضى السكري

بحسب عدد من الدراسات الحديثة، فإن تناول الجوز بمعدل 8 حبات مرتين أو ثلاثة في الأسبوع من شأنه أن يحمي من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ومن خصائص الجوز، أنه يساهم في ضبط معدل ضغط الدم كما أنه يساهم في ضبط كمية السكر الموجودة في الدم، وبالتالي فهو يعمل على الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على أن يكون استهلاك الجوز منتظماً وأن يترافق ذلك مع نظام غذائي صحي وممارسة بعض أنواع التمارين الرياضية التي تعزز عمل الدورة الدموية في الجسم وتساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية.