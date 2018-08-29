تحذير.. “الحقيبة المدرسية” الثقيلة خطر على صحة أطفالكم!

أعلن رئيس مركز إعادة التأهيل للأمراض في الجهاز العضلي الهيكلي فالنتين ديكول أن الطفل لا يجب أن يحمل وزنا ثقيلا حتى عمر معين.

وتحدث ديكول عن خطر حقيبة الظهر التي فيها وزن ثقيل على الطفل. ووفقا له، كل الأمراض تأتي من العمود الفقري. ومن الضروري جدا، الوقاية من هذه الأمراض في مرحلة الطفولة وعدم جعل الأطفال يحملون أوزانا ثقيلة.

وقال ديكول: “الأطفال يقفزون ويركضون ويتحركون كثيرا- هذا سيء وجيد. ولكن يجب أن نحذر: هناك أشخاص يعطون الأطفال الدمبل، وبكن لا يجب فعل هذا. إنه ثقل كبير عليهم. لا يجب رفع الأثقال حتى عمر معين”.

ولذلك يجب أن لا نضع الأوزان الثقيلة في حقيبة الظهر.

وأكد الخبير أن: “إذا أصيب الطفل بالديسك، فإنه سيعيش بصعوبة في سن الشباب. كل الأمراض تأتي العمود الفقري”.