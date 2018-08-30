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بدأ لحمه بالتعفن واضطر الى بتر يده بسبب السوشي!

صحة
المصدر: وكالات
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أصيب رجل يبلغ من العمر 71 عاما، من كوريا الجنوبية، بعدوى بكتيرية إثر تناوله وجبة سوشي تسببت له في ظهور بثور بحجم كرة الغولف على يده، وتطور الأمر حتى بتر ذراعه.

وقد أصيب الرجل من كوريا الجنوبية، ببكتريا مميتة تأكل لحم الإنسان، ما تسبب في تقرّحات سوداء مؤلمة نمت على جلده بعد مرور 12 ساعة فقط من تناوله المأكولات البحرية النيئة.

وكانت العدوى بالغة للغاية لدرجة أن الأطباء اضطروا إلى بتر يده المصابة لوقف تكاثر البكتيريا بعد مرور 25 يومًا على محاولة علاجه، فقاموا بتشخيص حالته ببكتيريا تدعى Vibrio vulnificus.

يذكر أن الرجل كان يعاني أيضاً من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، كما يخضع لغسيل الكلى فتوقّع الأطباء أنه بسبب مشاكله الصحية ساءت حالته بشكل سريع ولم تكن المضادات الحيوية مفيدة له.

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