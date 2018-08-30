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راقبوا التجاعيد على جبينكم!

صحة
المصدر: وكالات
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قد تكون التجاعيد العميقة في جبين الإنسان علامة للموت، بحسب ما اكتشفه علماء في جامعة تولوز الفرنسية.

وبموجب دراسة استمرت 20 عاماً وشملت 3200 شخص، تتراوح أعمارهم بين 32-62 سنة، قسّموا على أساس عدد التجاعيد في الجبين، بحيث يدل الرقم صفر على عدم وجود تجاعيد في الجبين، بينما يدل الرقم 3 على عدد كبير من التجاعيد في الجبين، توصل العلماء إلى هذه النتيجة.

وتوفي خلال فترة الدراسة 233 شخص من المشاركين في الدراسة لأسباب مختلفة، كان بينهم 15.2% تبلغ درجة التجاعيد في جبينهم 2-3، وكانت نسبة المتوفين 6.6% ممن كانت درجة التجاعيد في جبينهم 1، بينما كانت النسبة 2.1% فقط لمن كانوا بلا تجاعيد.

واستنادا إلى هذه النتائج، فمن المحتمل أن يكون لعدد التجاعيد علاقة بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وإذا أخذنا بالاعتبار عوامل السن ونمط حياة من تبلغ التجاعيد في جبينهم درجة 3، سنجد أن خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدموية، يرتفع بمقدار 10 مرات مقارنة بمن يخلو جبينهم من التجاعيد، أو تبلغ درجة التجاعيد في جبينهم 1 فقط.

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