لهذه الأسباب رشوا الفلفل الأسود على طعامكم!

يتمتع الفلفل الأسود بفوائد صحيفة جمة.

ويحتوي الفلفل الأسود على المادة الفعالة “ببرين” (Piperine) المسؤولة عن مذاقه الحريف. وتتمتع هذه المادة بأهمية كبيرة للهضم، حيث إنها تحفز إنتاج العصارة الهضمية وإنزيمات الهضم، ما يساعد على هضم الطعام بسهولة وبدون مشاكل.

ويعتبر الفلفل الأسود مفتاحا للرشاقة؛ إذ تنشط “ببرين” عملية الأيض (التمثيل الغذائي) وتثبيط إنتاج خلايا دهنية جديدة، فضلا عن أن المذاق الحريف يؤدي إلى توليد حرارة من أجل توليد الطاقة من خلال حرق الدهون.

ويساهم الفلفل الأسود في تحسين المزاج أيضاً، حيث إنه يحفز الجسم على إنتاج هرمون “الإندورفين” المعروف باسم “هرمون السعادة”.