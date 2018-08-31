التدخين والكحول.. يتلفان الشرايين بعمر مبكر

حذر علماء في دراسة جديدة من أن “شرب الكحول والتدخين يمكن أن يتسببان في أضرار خطيرة للشرايين “في عمر مبكر”.

وقال البحث الجديد الذي أجراه علماء في جامعة كوليدج في لندن، إن الضرر لا يقتصر على الذين يمارسون هذه العادات السلبية بشكل دائم، بل يمكن أن ينطبق على أولئك الذين يمارسونها من حين لآخر.

والأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن التدخين والكحول يمكن أن يؤثران سلباً حتى في سن مبكرة، حيث تظهر الدراسة أن الشرايين تبدأ بالفعل بالتصلب في سن السابعة عشرة.

وقالت الدراسة إن “تصلب الشرايين يشير إلى تلف الأوعية الدموية التي تتنبأ بمشاكل في القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة، مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.”

وجاءت هذه النتائج نتيجة لقيام العلماء بتحليل بيانات 1266 مراهقاً خلال فترة خمس سنوات بين عامي 2004 و 2008، كما أظهرت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الكحول والتدخين يزيد من أضرار الشرايين، مقارنة بممارسة هاتين العادتين بشكل منفصل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولحسن الحظ، فقد أظهر البحث أن توقف المراهقين عن التدخين وشرب الكحول خلال فترة المراهقة، يمكن أن يعيد شرايينهم إلى طبيعتها، مما يوحي بأن هناك فرص للحفاظ على صحة الشرايين في سن مبكرة”.