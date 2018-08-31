نصائح لا بد منها لتفادي تراكم دهون البطن.. جرّبها ولاحظ الفرق!

يرتكب عدد كبير من الأشخاص أخطاء كثيرة في ما يتعلّق بتناول وجبة العشاء. وتؤدي هذه الأخطاء إلى تراكم دهون البطن. في ما يلي بعض النصائح لتفادي الوقوع في هذه المشكلة:

تأخير العشاء. لا ينبغي أن تؤخر وجبة العشاء إلى وقت يسبق ذهابك إلى الفراش مباشرة، إذ يُفضّل تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين.

حجم الوجبة. لا تأكل صحناً مليئاً بالأرز في المساء، الأفضل أن تقسم وجبتك على النحو التالي: نصف كوب من الأرز المطبوخ أو ما يعادله من الكربوهيدرات الأخرى كالخبز أو المعكرونة، وكوب من الخضروات، وحصة من البروتين قليل الدهون.

المشروبات. لا تتناول عصائر مع وجبة العشاء، أو مشروبات تحتوي على الكافيين أو السكر بعد الوجبة.