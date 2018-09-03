عناصر طبيعية تخلصك من حب الشباب.. ما هي؟

يثير حب الشباب القلق بسبب الخوف من الندوب التي قد يتركها إذا لم يتم التعامل معه برفق وبطريقة سليمة. وإليك مجموعة من العناصر الطبيعية التي أثبتت الأدلة أنها تخفّف من حب الشباب، وتحمي من آثاره:

الكركم: يحتوي الكركم على مضادات للبكتريا والفطريات، ما يمكن مسحوق الكركم عند وضعه على حبوب الوجه من منعها من إفراز التهابات قد تؤدي إلى الندوب.

أوراق الريحان: افرمي بضع أوراق من الريحان وضعيها على مناطق الجلد المطلوب علاجها لمدة 15 دقيقة.

الليمون: ضعي عصير الليمون (الحامض) على وجهك لبضع دقائق ليحارب الالتهابات.

العسل: يحتوي العسل على مضادات للالتهابات البكتيرية، ما يجعله وسيلة وقائية رائعة لصفاء البشرة.

البابايا: توفر فاكهة البابايا إنزيمات مضادة للالتهابات، تقوم بتنظيف بشرة الوجه.

البطاطا: نعم، يحتوي البطاطا على مضادات للبكتريا، فقط قومي بتدليك بشرتك ببطء بشريحة من البطاطا.