ما لا تعلمونه عن أسباب ألم القلب عند الحزن

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ألم القلب عند الحزن؟ في هذا المقال سنجيبكم على هذا السؤال.

إن الشعور بالزعل والحزن من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى المعاناة من ألم في القلب. كم من مرة سمعنا بهذه العبارة “قلبي يؤلمني” من أولئك الذين يمرون بظروف نفسية صعبة؟ لكن لم يتمكن أحد من الإجابة على هذا السؤال بالذات.

إن أسباب ظهور هذا العارض عديدة ومن بينها:

متلازمة انكسار القلب: إنها حالة نفسية تصيب الفرد وتؤدي إلى إفراز نسبة كبيرة من الأدرينالين في الجسم عند الشعور بالحزن أو الزعل أو الإكتئاب. في هذه الحالة، يحدث ضمور في عضلات القلب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة هرمون التوتر والذي يؤدي بدوره إلى هذا الألم في القلب.

ضمور شرايين القلب: عند الشعور بالحزن، من المحتمل أن يحدث ضمور في أحد شرايين القلب، الأمر الذي يؤدي إلى معاناتك من وخز في الصدر ومن ضيق التنفس.

أسباب ألم القلب عند الحزن

يشير الأستاذ روبرت ايمري وهو أستاذ علم النفس في جامعة فرجينيا أنه من المحتمل أن تكون القشرة الحزامية الأمامية السبب الرئيسي وراء هذا الألم وهي موجودة في الدماغ ومسؤولة عن التفاعلات التي تحدث معك. ويضيف إلى أن القشرة الحزامية الأمامية تصبح أكثر تفاعلاً عندما يمر الفرد بأوقات عصيبة.