لا “تجوِّع” نفسك.. تناول هذه الأطعمة واخسر الوزن!

عند الرغبة في خسارة الوزن، حمية “التجويع” لا تنفع. فلا بد لك من أن تتناول أطعمة تحتوي على الغناصر الغذائية كافية التي يحتاج إليها الجسم، ولكن بكميات معتدلة. في ما يلي 10 أطعمة كفيلة بإمداد جسمك بكل ما يحتاجه من عناصر غذائية أساسية ومفيدة أثناء اتباع أنظمة إنقاص الوزن:

1- الأوراق الخضراء: تساعد الأوراق الخضراء مثل السبانخ والجرجير والبقدونس في فقدان الوزن الزائد بفاعلية كبيرة، فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية التي تعزز من صحة جسمك بشكل عام.

2- البيض الكامل: أثبتت الدراسات الحديثة أن البيض هو مصدر هام جداً للبروتين، كما أن البيض يمنح الشعور بالشبع والامتلاء لمدة طويلة، ويساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن.

3- الخضراوات الصليبية: تقاوم الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط والملفوف الإصابة بالأورام السرطانية، وتعد من أفضل الأطعمة أثناء اتباع أنظمة إنقاص الوزن.

4- الأسماك الدهنية: يحتوي هذا النوع من الأسماك، مثل السلمون والسردين على عدد قليل من السعرات الحرارية.

5- البطاطا المسلوقة: تساعد البطاطا المسلوقة على الشعور بالإمتلاء والشبع.

6- البقوليات: تعتبر البقوليات مثل مثل الفاصوليا الحمراء والبيضاء والعدس والفول خياراً مثالياً للراغبين في خسارة الوزن، نظراً إلى أنّها غنية بالألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

7- المكسرات: أثبتت الدراسات أن من يتناول المكسرات بصفة دورية يتمتع بصحة أفضل ووزن أفضل ممن لا يتناول المكسرات.