ليلة واحدة بدون نوم تؤذيكم كثيراً.. هذا ما يحدث لجسمكم

توصلت دراسة طبية في السويد الى أن ليلة واحدة بدون نوم قد تدفع الجسم إلى تخزين الشحوم وإذابة العضلات.

وقال الباحث الطبي جونثان سيديرناس من جامعة أوبسالا في السويد، إن “الدراسة ساعدت على توضيح فكرة أن الناس الذين يعانون من الأرق، أو الموظفين الذين يعملون في الليل معرّضون أكثر لأن تخزن أجسامهم الشحوم”.

ووفق الدراسة فالأجسام ستصبح ممتلئة بسبب إنعدام النوم ليلاً وقد يصابون بمرض السكري أيضاً. و شملت الدراسة التي أجراها جونثان ومجموعة من الباحثين الآخرين عينة مكونة 15 شخصاً، يتمتعون بصحة جيدة، وقسموهم إلى مجموعتين، الأولى تمتع أفرادها بنوم هانئ، والثانية بقي أفرادها مستيقظين طوال الليل.

أمّا فيما خص المجموعة الثانية، ونتيجة تعرضهم للأرق، فقد وجد الباحثون علامات تظهر فقدان البروتين من عضلاتهم. وبالمقابل، فإن الأنسجة الدهنية في أجسادهم قد ازداد فيها معدلات البروتين والحرق أيضاً، وهو ما يؤيد على تخزين الشحوم. كما أن السهر الطويل، يساهم في تغيير جينات عديدة، في النسيج الدهني، المرتبطة بالسمنة ومرض السكري.