إحذروا.. هذه العلامات تنذر بقصور القلب

رأى البروفيسور هانز يورغن هيبنر ان سبب قصور القلب خلل في وظيفة القلب عن استقبال للدم وضخه، إلى أنحاء الجسم لإمداده بالمواد الغذائية والأوكسجين.

وأضاف رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة ان أعراض قصور القلب تتمثل في ضيق التنفس، خاصةً عند الاستلقاء، أو ممارسة الرياضة، وتورم الساق وصعوبة صعود الدرج وتعذر حمل الأغراض الثقيلة مثل صندوق المشروبات.

وينبغي استشارة اختصاصي أمراض قلب للتحقق من الإصابة بالقصور، وبفحوص ضغط الدم، ونسبة السكري في الدم، وكذلك وظائف الكلى لأن الكلى تتحكم هي الأخرى في الدورة الدموية.

وبعد تشخيص الإصابة بقصور القلب يجب العمل على إنقاص الوزن، الذي يساعد بدوره على خفض نسبة السكري في الدم وضغط الدم المرتفع، في حين يمكن مواجهة احتباس الماء المسبب لتورم الساقين بالأدوية المدرة للبول.

وعند تخطي المرحلة الخطيرة، على المريض اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على ممارسة الرياضة، والأنشطة الحركية بانتظام، مثل المشي يومياً مدة نصف ساعة، أو ممارسة السباحة، أو ركوب الدراجات الهوائية.

كما يجب الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، وتناول البروتين بشكل كافٍ، وبمعدل يتراوح بين 20 و30 غراماً في كل وجبة.