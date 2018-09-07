“كثرة التبوّل” مشكلة شائعة.. لكن ما علاجها؟

كثرة التبول وسلس البول من أهم أعراض مشكلة المثانة النشطة، والتي تعتبر شائعة. ترتبط حالة المثانة النشطة بعضلات المثانة وعملية تخزين البول وليس بعملية إنتاج البول نفسه، ويمكن علاجها بعدة طرق بعضها طبيعي، والآخر يتضمن أدوية، أو حقن البوتوكس أو التدخل الجراحي لتركيب منظّم لعصب المثانة. إليك طرق العلاج الطبيعية:

* تمارين تقوية عضلات الحوض وأسفل البطن، كما يمكن أيضاً تقوية عضلات الحوض بواسطة جلسات كهربائية.

* التعديلات الغذائية للحد من مدرّات البول، بتقليل استهلاك الكافيين والأطعمة المالحة.

* الحد من عوامل ارتفاع ضغط الدم، والإقلاع عن التدخين.

* تعديل نمط الحياة للوقاية من مرض السكري، أو ضبط نسبة السكر بالدم لأن ارتفاعه يزيد التبول.

كذلك يصف الأطباء مجموعة من الأدوية لعلاج المثانة النشطة، وهي فعّالة إذا تم تناولها وفق الإرشادات، ومن آثارها الجانبية جفاف الفم والإمساك والصداع.

ويمكن استخدام حقن البوتوكس مع الأدوية لتقوية عضلات المثانة وتمكينها من احتمال تخزين البول. أما الجراحات فهي للحالات الشديدة، وتتضمن تركيب منظّم لعصب المثانة.