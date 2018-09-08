وزنك يزيد على الرغم من اتباعك حمية وممارسة الرياضة؟ هذه العادات وراء ذلك!

هل يزيد وزنك على الرغم من اتباعك حمية غذائية ومواظبتك على الرياضة؟ إذا كان هذا ما تعاني منه مؤخراً، هذا يدل إلى أنّ العادات التي تتبعها، وإن تكن صحية، تقف وراء عدم استجابة جسمك للبرنامج الذي تعتمده لخسارة الوزن.

الدهون. عندما لا تأكل ما يكفي الدهون وخاصة النوعية الصحية منها تذهب شهيتك إلى مزيد من الكربوهيدرات والسكريات التي لا يحتاجها الجسم.

زيت الزيتون. قد يكون الإفراط في تناول زيت الزيتون سبباً لزيادة الوزن غير المفهومة

النوم. يتأثر وزن الجسم سلباً بنمط النوم، وقد يسبب النوم لساعات طويلة اكتساب الوزن.

الفواكه. يؤدي تناول كميات كبيرة من الفاكهة إلى زيادة الوزن، لذا يُنصح استبدالها بالخضار.