هذه الأسباب تؤدي لنشوء الغازات في الجهاز الهضمي

يعاني الكثير من الأشخاص من الغازات ، حيث ينتج الجسم في الكثير من الأحيان ما يقارب نصف لتر من الغازات يومياً، الأمر الذي يتسبب بالشعور بالضيق والإعياء.

وتنشأ الغازات عادة في المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والمستقيم، لأسباب عديدة، قد تكون بعضها خطيرة على الصحة.

إليكم 5 أسباب رئيسة لنشوء الغازات في الجهاز الهضمي، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية:

السفر جواً

أظهرت الأبحاث بأن الوجود على ارتفاعات شاهقة يؤدي إلى توسع الغازات في أجسامنا، ما قد يؤدي إلى الشعور بالنفخة، والضيق. لذا فإن السبب في شعور المسافرين جواً بانتفاخ في البطن، يكون بسبب الغازات التي تتوسع في الجسم.

نوعية الطعام

لا يتم هضم كل الطعام الذي نتناوله، فأي شيء لا تتم معالجته في الأمعاء الدقيقة يمر إلى الأمعاء الغليظة ويتخمر فيها. وتعتبر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة من أكثر الأطعمة التي تولد رائحة الغازات الكريهة. كما يحتوي البصل والقرنبيط والملفوف، على كروهيدرات تسمى رافينوز، والتي لا تستطيع المعدة والأمعاء الدقيقة أن تهضمها، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء الغازات.

ابتلاع الهواء

هناك مصدران للغازات التي تنشأ في جسم الإنسان، أحدها هو الغاز المنتج في الأمعاء الغليظة، والآخر هو الهواء الذي نبتلعه، والذي يشق طريقه عبر الجهاز الهضمي أثناء تناول الوجبات بسرعة، أو مضغ العلكة، أو شرب الكثير من المشروبات الغازية.

سوء الامتصاص

عندما تواجه أجسامنا مشكلة في امتصاص بعض العناصر الغذائية، فإن تشكل الغازات يكون على وتيرة أكبر. وتعتبر السكريات، والكربوهيدرات، واللاكتوز من أكثر العناصر الغذائية صعوبة في الامتصاص.

أمراض خطيرة

بحسب الخبراء، فإن حدوث نوبات متكررة من الغازات والانتفاخ الذي يترافق مع الألم وأعراض أخرى مثل الإسهال أو الإمساك، يستوجب استشارة الطبيب، لأنه قد يكون مؤشراً على الإصابة بأمراض هضمية مثل متلازمة الكولون العصبي والاضطرابات الهضمية.