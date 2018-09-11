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هذا الوقت هو الأفضل لممارسة الرياضة!

صحة
المصدر: وكالات
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أكّدت الخبيرة في اللياقة البدنية أوفي ماكليفي (30 عاماً) أنّ الصباح الباكر يمثّل الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية، إذا كان الهدف يقضي بالحصول على أفضل النتائج. وبررت ماكليفي بالقول إنّ الجسم البشري يمتلك طاقة أكبر في هذا الوقت.

وتستيقظ أوفي في الساعة الخامسة صباحاً كل يوم لممارسة الرياضة، وتقول إن مستويات الكورتيزول تبدأ في الارتفاع بشكل طبيعي في الصباح الباكر، وتبلغ ذروتها بين الساعة الثالثة والسادسة صباحا.

وأكدت أن ممارسة الرياضة في هذا الوقت ستكون أكثر سهولة، لأن مستويات الطاقة في الجسم تكون في ذروتها.

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