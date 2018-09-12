لهذه الأسباب ابدأوا يومكم بماء الليمون!

تناولوا عصير ماء الليمون المصنوع من خلال غلي شرائح الليمون بالماء أو نقعها لليلة الكاملة، لهذه الأسباب الصحية!

جرعة ممتازة من الفيتامين “سي”

إن تناول عصير نصف ليمونة ممزوجة بكوب من الماء يضمن لكم تناول ضعف ما يحتاجه جسمكم من كمية الفيتامين “سي” لليوم الواحد.

حماية وتعزيز لجهازكم المناعي

كون الليمون يتربّع على عرش الأطعمة الأفضل لدفع الجهاز المناعي وتعزيزه، تناولوا ماء الليمون في الصباح كي تحصّنوا جسمكم من الفيروسات والأمراض المعدية التي قد تصطدمون بها خلال يومكم.

تعزيز الهضم

يحتوي الليمون الأحماض التي تساعد الأمعاء على الهضم والتخلّص من السموم المتبقية فيها، فكي تضمنوا يوماً كاملاً من دون انزعاج أو انتفاخ، اشربوا كوب ماء الليمون صباحاً من دون تردد.

لبشرة أكثر نضارة

إن عملية طرد السموم التي يقودها الليمون داخل جسمكم، تتخذ من مسامات البشرة مكاناً ممتازاً لها كي تخلّصكم من كل الشوائب التي تختبئ في كل أنحاء جسمكم، قد لا تلاحظون الفرق من الأسابيع الأولى لأن كولاجين البشرة لا يتجدد بليلة وضحاها ولكنكم بالتأكيد ستنعمون ببشرة تحسدون على نضارتها.

ضمان ترطيب الجسم

يعطي الليمون طعماً أفضل للماء، ما يجعلكم تتقبلون شرب الماء على معدة خاوية، ما يضمن لجسمكم كمية مهمّة منها لانطلاقته!